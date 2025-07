Governance Poll. Occhiuto tra i primi 5 presidenti, tra i sindaci Falcomatà è 89°

Giuseppe Falcomatà è 89mo con il 47%, l’11,4% in meno rispetto alla data dell’elezione nel 2020

REGGIO CALABRIA – E’ stata pubblicata l’ultima rilevazione Governance Poll del Sole 24 Ore. Quest’anno oltre che i presidenti di Regione ha riguardato anche l’indice di gradimento dei sindaci

Per quanto riguarda quella dei presidente di regione, a guidare la classifica è Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 66,5%) che si conferma per la seconda volta consecutiva il Governatore più amato, che supera solo di mezzo punto il Presidente del Veneto Luca Zaia (66%). Al terzo posto, Alberto Cirio (Piemonte, 59%) riconfermato per il secondo mandato lo scorso anno. Per trovare un presidente di centrosinistra bisogna scendere al quarto posto, dove troviamo Eugenio Giani (Toscana, 58%).

Il presidente della Calabria è tra i primi 5 Roberto Occhiuto il primo tra i governatori del Sud, con il 58% di consensi: +3,5% rispetto al 54,5% con il quale vinse le elezioni del 2021.

Per quanto riguarda invece la classifica dei sindaci, in Calabria il primo è quello di Crotone Vincenzo Voce.

Voce si piazza al 18mo posto con il 57,5% di gradimento, ma perde il 6,5 rispetto al giorno dell’elezione, nel 2020.



Valutazione positiva anche per il sindaco di centrosinistra di Vibo Valentia Vincenzo Romeo (52mo) che ottiene il 54% di gradimento, in crescita dello 0,4 sul giorno dell’elezione avvenuta lo scorso anno. Al 50% anche Franz Caruso, sindaco di centrosinistra di Cosenza dal 2021 che si piazza 73mo e perde il 7,6% rispetto al giorno dell’elezione. Sotto la soglia del 50%, infine, i sindaci di Catanzaro e Reggio Calabria, anche loro del centrosinistra. Nicola Fiorita lo troviamo all’84mo posto con un gradimento del 49% in calo di 9,2 punti rispetto all’elezione del 2022. Giuseppe Falcomatà è 89mo con il 47%, l’11,4% in meno rispetto alla data dell’elezione nel 2020.