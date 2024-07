Grande attesa per l’arrivo della “cometa del secolo”

Ecco quando sarà visibile in cielo

La cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-Atlas) si trova nel sistema solare. Nei prossimi mesi questa cometa passerà vicina la Terra, fra lo stupore degli astronomi che l’hanno ribattezzata la “cometa del secolo”. Tale appellativo deriva dal fatto che questa cometa potrebbe raggiungere più luminosità di qualsiasi altra nel 21° secolo.

L’oggetto celeste viaggia a 290.664 km/h e proviene dalla nube di Oort, la cintura di oggetti che si trova ai margini del sistema solare. Dopo essersi avvicinata al Sole, si avvicinerà alla Terra. Intorno al 27 settembre raggiungerà il suo perielio – la distanza più breve dal Sole che, nel suo caso, sarà di 0,39 unità astronomiche, circa 58 milioni di chilometri.

C/2023 A3 (Tsuchinshan-Atlas)

C’è attesa tra gli scienziati perché non sanno con certezza cosa accadrà alla cometa quando sarà esposta al calore del Sole. Una delle ipotesi è che potrebbe frammentarsi a causa del riscaldamento e della sublimazione del suo ghiaccio. Ciò farebbe moltiplicare la sua luminosità.

Dopo aver attraversato questo punto, inizierà ad avvicinarsi alla Terra e il 12 ottobre passerà a 0,56 unità astronomiche, a circa 83,776 milioni di chilometri, quando raggiungerà la sua massima luminosità.

La cometa sarà visibile in tutto il mondo, ma l’emisfero meridionale avrà le migliori possibilità di testimoniare la sua luce. Se raggiunge la luminosità prevista, sarà visibile ad occhio nudo. Tutti gli appassionati di astronomia potranno seguirla attraverso applicazioni come Sky Tonight, in tempo reale.