Grande inizio per l'Unime ai campionati regionali di nuoto categoria Ragazzi - Tempostretto

La formazione messinese vince tre ori nella giornata inaugurale con Emma Arcudi, Sabrina Maria Ferrara e la 4x100 stile libero

MESSINA – Tre ori, un argento e un bronzo è il bottino di medaglie vinto dalla formazione dell’UniMe al termine della prima giornata di gare ai campionati regionali Ragazzi. Apre le danze Emma Arcudi oro nei 200 stile libero, terzo posto per la compagna Ferrara. Oro a seguire per Sabrina Maria Ferrara nei 100 farfalla dove sia in mattinata nelle qualificazioni che al pomeriggio in finale migliora il record regionale che ha ritoccato più volte negli ultimi mesi. Argento per Emma Arcudi nei 200 misti e poi grande prova di squadra con Arcudi, Ferrara, Carola Costarella e Sonia Cucinotta a prendersi il titolo regionale nella 4×100 stile libero.

Riportiamo le parole di Emma Arcudi che ha disputato sette gare in una sola giornata, tre batterie di qualificazioni al mattino, tre finali per la medaglia al pomeriggio, sfortunato il quarto posto nei 100 farfalla, più la staffetta finale. “Stamattina ho cercato di sfruttare l’efficienza della nuotata – dice Arcudi – nel pomeriggio ho cercato di dare tutto e sono contenta dei risultati fatti”. La nuotatrice dell’Unime è andata anche vicina ad ottenere il pass nei 200 stile libero, lo ha già nei 100 farfalla, ma potrebbe essere ripescata a scorrimento sia nei 200 stile libero che nei 200 misti altra gara che ha nuotato.

Una giornata caratterizzata dal grande caldo, ma la struttura messa in piedi già per le gare degli Esordienti di una settimana fa, con gazebo che fanno ombra sul piano vasca, ha fatto il suo dovere. Sull’acqua che si riscalda purtroppo non si può far nulla se non immettere acqua fresca quando possibile nell’impianto, pratica che il consigliere Fin Sicilia Sergio Naccari ci assicura si sta facendo.

Altri risultati dei messinesi

Mentre le compagne Arcudi e Ferrara andavano a medaglia in finale A Carola Costarella vinceva la finale B dei 200 metri stile libero. In finale A dei 100 farfalla anche Sonia Cucinotta che chiude settima. Giovanni Truglio sfiora il podio per poco più di 3 decimi nei 100 farfalla chiudendo quarto. Alessandro Barbaro chiude sesto negli 800 stile libero e la staffetta maschile della 4×100 stile libero, composta da Romeo, Sergi, Barbaro e Truglio, è quarta.

Per la Swimblu secondo posto in finale B per Ginevra Saporita nei 100 rana, primo per Diego Zanfardino tra i 2009, quinto posto in finale A per Alessandro Cardillo. Finale A per Aurelio Pandolfo nei 200 misti.

Per la Power Team finale B per Ilze Francesca Merlino nei 100 rana.