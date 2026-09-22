 Guardia Medica di Messina Nord trasferita al Mandalari

Guardia Medica di Messina Nord trasferita al Mandalari

Redazione

Guardia Medica di Messina Nord trasferita al Mandalari

martedì 22 Settembre 2026 - 08:00

Il cambio sede sarà operativo a partire dal 1. ottobre

L’Asp di Messina ha disposto il trasferimento della Guardia Medica di Messina Nord, attualmente sita in Via Tommaso Cannizzaro 86, alla Casa di Comunità Mandalari.

La nuova sede sarà operativa dalle ore 20 del 1. ottobre 2026.

Questo spostamento rientra nel processo di riorganizzazione dei servizi territoriali e di potenziamento delle Case di Comunità, pensate per accentrare l’assistenza sanitaria e offrire un punto di riferimento più funzionale ed efficiente per l’utenza cittadina.

La Guardia Medica Pediatrica è stata invece trasferita dal centro vaccinale di via Sant’Elia alla Casa di Comunità di via del Vespro.

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