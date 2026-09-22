Maltempo a Messina, disagi e solite criticità a Ganzirri e Papardo

La pioggia caduta tra la notte e la mattinata ha riproposto il problema degli allagamenti a Ganzirri

Il maltempo torna a colpire la zona nord della città. Le precipitazioni insistenti registrate a partire da ieri sera e proseguite in mattinata hanno provocato nuovi allagamenti nell’area dei laghi di Ganzirri, mettendo a dura prova la viabilità locale.

Le condizioni di viale Stagno d’Alcontres

Tra i punti più critici figura il viale Stagno d’Alcontres, dove l’acqua accumulata sulla carreggiata ha evidenziato le criticità del manto stradale. Le immagini scattate sul posto mostrano chiaramente i disagi causati dalla pioggia, con asfalto fortemente ammalorato, buche profonde e cedimenti della sede viaria resi ancora più pericolosi dalla scarsa visibilità e dai tratti allagati. I veicoli in transito sono costretti a procedere con estrema cautela per evitare danni o situazioni di pericolo, confermando la fragilità infrastrutturale della zona ad ogni evento meteorologico di una certa intensità.

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