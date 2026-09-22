 A Messina contributi a fondo perduto per cooperative, imprese sociali, Ets e società di lavoratori

A Messina contributi a fondo perduto per cooperative, imprese sociali, Ets e società di lavoratori

Redazione

A Messina contributi a fondo perduto per cooperative, imprese sociali, Ets e società di lavoratori

martedì 22 Settembre 2026 - 08:30

Attivo alla Camera di Commercio il punto dedicato al progetto “Colapesce – dall’esclusione sociale alle imprese sociali”

A seguito della pubblicazione, lo scorso 3 settembre, dell’Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto, il Comune di Messina e i partner interistituzionali co-gestori del progetto “Colapesce – dall’esclusione sociale alle imprese sociali” hanno attivato un servizio di accompagnamento e supporto rivolto ai potenziali beneficiari dell’intervento. L’Avviso, realizzato nell’ambito del progetto Colapesce – dall’esclusione sociale alle imprese sociali”, codice progetto ME 4.4.8.2.C, a valere sui fondi PON Metro Plus OP4, è rivolto a cooperative sociali e imprese sociali, agli Enti del Terzo Settore (Ets), e alle cooperative di lavoratori capaci di generare alternative sul lavoro per gruppi fragili di popolazione.

Per facilitare l’accesso ai servizi di accompagnamento previsti dal progetto, è stato attivato un punto alla Camera di Commercio di Messina, che sarà operativo a partire da oggi, lunedì 21 settembre 2026.

Gli interessati potranno rivolgersi allo sportello nei seguenti giorni e orari:

  • lunedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
  • mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 16.30;
  • venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Un punto di riferimento per accompagnare gli interessati nell’accesso ai servizi previsti dal progetto, fornendo informazioni e supporto in relazione alle opportunità offerte dall’Avviso. I servizi di accompagnamento sono inoltre disponibili tramite posta elettronica all’indirizzo colapesce@horcynusorca.it

L’iniziativa punta a rafforzare il ruolo dell’economia sociale quale strumento di inclusione e di creazione di nuove opportunità occupazionali, sostenendo soggetti e realtà capaci di sviluppare percorsi di autonomia e alternative concrete sul lavoro per persone e gruppi in condizioni di fragilità. L’Amministrazione comunale invita pertanto gli enti, le imprese e i soggetti interessati a rivolgersi alla Camera di Commercio per conoscere le opportunità previste dall’Avviso e i servizi di accompagnamento disponibili.

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