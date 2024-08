Guida in stato d’ebbrezza o senza patente, con droghe o coltelli: 5 denunciati nel weekend

I servizi di controllo dei carabinieri continuano. Segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti due giovani

MESSINA – Aumentano i controlli diurni e serali per queste ultime settimane d’etate. I carabinieri della compagnia di Messina Sud hanno svolto un nuovo servizio a largo raggio in tutta l’area, in particolare nei villaggi di Giampilieri, Briga e Santo Stefano Medio, per prevenire e contrastare reati di ogni tipo, soprattutto violazioni del codice della strada.

Più di 60 le persone controllate nello scorso weekend, con oltre 50 veicoli. Sono state contestate diverse violazioni al codice della strada, anche per condotte che mettono a rischio la sicurezza di altri automobilisti e pedoni. Due persone sono state denunciate per guida in stato d’ebbrezza e una per guida senza patente, in quanto revocata. Un altro è stato trovato con addosso un coltello di genere vietato e un quinto è stato denunciato perché aveva con sé oltre 30 grammi di marijuana. Due giovani, invece, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di droghe.