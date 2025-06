Guida sotto l’effetto di droghe e colpisce frontalmente un’altra auto: denunciato

L'incidente è avvenuto di notte sul viale Regina Margherita. Due ragazze sono finite in ospedale

MESSINA – Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi si è verificato nella notte della scorsa domenica sul viale Regina Margherita. A scontrarsi sono state due auto, che viaggiavano in direzione opposta. Il conducente di una delle due vetture è stato denunciato. I successivi controlli hanno infatti permesso di verificare che si trovava alla guida del mezzo sotto l’effetto di droghe.

Ad avere le peggio sono state due ragazze che viaggiavano a bordo di una Peugeot 207 grigia. Stavano percorrendo viale Regina Margherita in direzione nord, quando, prima di un curvone, hanno visto arrivare un’Opel Corsa nera, che viaggiava in direzione sud ma contromano e a velocità sostenuta, senza accenno di rallentamento. L’impatto è stato tremendo: la Peugeot 207 è stata colpita frontalmente e stata scaraventata prima su un’auto in sosta e successivamente contro un albero.

Sul posto sono accorsi Polizia Municipale, 118 e Vigili del Fuoco. Le due ragazze hanno subito plurime contusioni, edemi al tronco (provocati dalle cinture di sicurezza che indossavano) e fratture. Sono state trasportate al Policlinico di Messina, dove sono state visitate e curate. Sulla Opel Corsa viaggiavano invece due ragazzi. Trasportati all’Ospedale Piemonte sono stati sottoposti a test tossicologico e alcolemico. Il conducente è risultato sotto effetto di sostanze stupefacenti e quindi denunciato all’autorità giudiziaria.