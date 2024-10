Guida ubriaco e provoca incidente in autostrada Messina – Catania

Un ferito trasportato all'ospedale di Taormina

Basterebbe il valore del tasso alcolemico rilevato a rendere la misura delle condizioni psicofisiche di un 47enne che la Polizia Stradale di Giardini ha denunciato perché coinvolto in un incidente stradale vicino allo svincolo di Fiumefreddo.

Gli esami hanno, infatti, evidenziato un tasso di 2.74 grammi g/l a fronte di un limite fissato in 0.5 g/l, cioè oltre cinque volte superiore. Al conducente, che rischia un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, è stata ritirata la patente di guida per essere revocata ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo per essere confiscato.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri quando l’uomo, ubriaco, è rimasto coinvolto in un maxi tamponamento tra due auto ed un mezzo pesante all’altezza del km 49+400 dell’autostrada A/18 in direzione Messina; uno dei conducenti è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Taormina, ove i sanitari hanno emesso una prognosi di dieci giorni.