“Harpissima” al Teatro Vittorio Emanuele. Concerto e lezione con Lanka Petrović

Tre giorni di esposizioni, concerti e lezioni nel nome di questo antico e raffinato strumento

Dal 22 al 24 novembre, al Teatro Vittorio Emanuele, in scena Harpissima, la rassegna concertistica itinerante internazionale promossa da Salvi Harps, tra le più antiche aziende produttrici di arpe al mondo.

Un’occasione unica di apprendimento e di conoscenza del mondo dell’arpa al suo massimo livello, con incontri, esposizioni di strumenti musicali e concerti.

Dopo Benevento, Roma, Pesaro, Sofia, Thessaloniki e altre città d’Europa, per la terza volta Messina viene scelta per ospitare la rassegna, che quest’anno acquista un’autorevole risonanza grazie alla proficua collaborazione tra il Teatro Vittorio Emanuele e l’Istituto Comprensivo Boer-Verona Trento, diretto dal prof. Santo Longo. Il coordinamento degli eventi è affidato alla docente maestra Valentina Celesti, prima arpa dell’Orchestra dell’Ente peloritano. I servizi di assistenza e accoglienza pubblico saranno curati dall’Istituto superiore A.M. Jaci, diretto dalla prof.ssa Maria Rosaria Sgrò, e verranno coordinati dalle docenti Cinzia Battaglia e Franca D’Amore.

Si presenta particolarmente ricco il programma della manifestazione, una vera e propria immersione musicale di tre giorni, che vedrà esibirsi venerdì 22 novembre, alle ore 18, alla Sala Laudamo, nel concerto inaugurale dal titolo “Non solo corde”, l’Orchestra Scolastica dell’I.C. Boer-Verona Trento, diretta dal maestro Carmelo Garufi (compagine orchestrale degli alunni delle classi ad indirizzo musicale); in programma, musiche di Carmichael, Livingston, Gershwin, Puccini, Offenbach, Hairston, Trovajoli e Jackson-Richie.

Il 23 e 24 novembre, ancora, l’esposizione di strumenti musicali nella Sala Sinopoli e un’interessante maratona musicale, che vedrà l’esibizione di ben centoventi iscritti.

La serie di appuntamenti di sabato 23, invece, culminerà nell’attesa esibizione (alle ore 18, alla Sala Laudamo) dell’arpista Lenka Petrović (vincitrice nel 2018 del Primo Premio al prestigioso International Harp Contest di Tel Aviv, considerato il più importante concorso al mondo per l’arpa), che proporrà raffinate e impegnative pagine di Oberthur, Mozart, Grandjany, Bartok, Mokranjac, Ivanovic e Smetana.

La bravissima musicista serba, arpista principale dell’Orchestra sinfonica di Budapest e docente all’Accademia delle Arti di Novi Sad, terrà una lezione domenica 24 novembre.

“Siamo lieti di aprire le porte del Teatro Vittorio Emanuele – sottolineano il commissario Orazio Miloro ed il sovrintendente Gianfranco Scoglio – ad una rassegna concertistica di indiscussa levatura internazionale, che quest’anno vedrà la partecipazione della famosa arpista Lenka Petrović e di tanti giovani arpisti che si esibiranno nella maratona. I nostri ragazzi – proseguono – avranno la possibilità di dimostrare quanto appreso attraverso lo studio e l’impegno serio e quotidiano. Le Sale del nostro Teatro – concludono Miloro e Scoglio – si confermano punto di riferimento per tutte quelle iniziative e concerti che, come in questo caso, offrono una vetrina da protagonisti ai nostri giovani talenti, grazie all’ormai consolidata collaborazione con il mondo della scuola messinese”.

La partecipazione agli eventi è gratuita per consentire al grande pubblico l’opportunità di incontrare il mondo dell’arpa in un contesto unico, al suo massimo livello.