Horcynus Festival, Radiodervish in concerto

Stasera l'appuntamento a Capo Peloro

MESSINA – Horcynus Festival in corso fino all’8 agosto. Stasera in programma il concerti dei Radiodervish. Si tratta di un gruppo dedito alla wordl music e ci sarà la partecipazione di Faisal Taher, già voce dei Kunsertu.

“Scegliere il domani è il tema della XXII edizione dell’Horcynus Festival si svolge dal 18 luglio all’8 agosto nel suggestivo Parco Horcynus Orca di Capo Peloro. L’evento, organizzato dalla Fondazione Horcynus Orca e dalla Fondazione MeSSInA, offre una piattaforma di riflessione su come le scelte attuali, in ambito culturale, economico, sociale e tecnologico, influenzeranno il nostro futuro.

20 luglio

Ore 21:00: Concerto dei Radiodervish con Faisal Taher

Concerto dei Radiodervish con Faisal Taher Premio Horcynus Orca alla memoria ad Adriano Aprà

Sezioni e programma

L’edizione 2024 conferma le sezioni “Arcipelaghi della visione”, “Mare di cinema arabo”, “Fuori Norma”, il concorso nazionale di videoclip “Vedere la Musica”, e numerosi eventi letterari, teatrali e musicali. Il direttore artistico, Franco Jannuzzi, presenta così l’edizione: “Navigare tra questi ‘Arcipelaghi della Visione’ ci permette di declinare il tema scelto in vari modi, evidenziando intrecci e confluenze con le altre sezioni del festival”. Quest’anno, il festival onorerà Adriano Aprà e Ken Loach. Dopo un videocollegamento con Loach, sarà proiettato il suo ultimo film, “The Old Oak”. Importante anche la nuova collaborazione con Daniela Weber del Festival di Berlino, che presenterà “White Plastic Sky” e “Alcarras”. “La nueva ola”, in programma dal 28 al 30 luglio, rinnova la partnership per il sesto anno consecutivo, con una selezione curata da Federico Sartori e Iris Martín-Peralta. Ogni sera sarà presentato un corto in prima nazionale e un lungometraggio dell’ultima stagione del cinema spagnolo.

Articoli correlati