Horcynus Festival, a Messina il futuro si sceglie oggi

Dal 18 luglio all'8 agosto, il Parco Horcynus Orca ospita l'edizione XXII con un ricco programma di cinema, musica, letteratura e teatro, per riflettere su come le scelte del presente plasmeranno il domani

di Carmelo Caspanello

MESSINA – “Scegliere il domani”. E’ il tema della XXII edizione dell’Horcynus Festival si svolgerà dal 18 luglio all’8 agosto nel suggestivo Parco Horcynus Orca di Capo Peloro. L’evento, organizzato dalla Fondazione Horcynus Orca e dalla Fondazione MeSSInA, offre una piattaforma di riflessione su come le scelte attuali, in ambito culturale, economico, sociale e tecnologico, influenzeranno il nostro futuro.

Un Festival di Riflessione e Innovazione

Il presidente della Fondazione Horcynus Orca, Giuseppe Giordano, evidenzia come il festival rappresenti un momento culminante del lavoro culturale e sociale del Distretto sociale evoluto. “In questa XXII edizione abbiamo puntato ancora di più sul tema ‘Scegliere il Domani’,” afferma Giordano. “Il futuro dipende anche da ciò che facciamo insieme per la comunità, soprattutto quelle più vulnerabili. Il festival offrirà documentari, film in anteprima nazionale, concerti e laboratori educativi, tutti accessibili gratuitamente”.

Un percorso di ricerca e complessità

Gaetano Giunta, fondatore della Fondazione Messina, sottolinea l’importanza del percorso di ricerca che alimenta il festival durante tutto l’anno. “L’Horcynus Festival è sempre più un festival della ‘complessità’, degli ‘intrecci’ e delle ‘intersezioni’. Le sue articolazioni – Lab, Social ed Edu – rappresentano un’emergenza scientifico-culturale che accompagna l’internazionalizzazione del Distretto Sociale Evoluto”.

Sezioni e programma

L’edizione 2024 conferma le sezioni “Arcipelaghi della visione”, “Mare di cinema arabo”, “Fuori Norma”, il concorso nazionale di videoclip “Vedere la Musica”, e numerosi eventi letterari, teatrali e musicali. Il direttore artistico, Franco Jannuzzi, presenta così l’edizione: “Navigare tra questi ‘Arcipelaghi della Visione’ ci permette di declinare il tema scelto in vari modi, evidenziando intrecci e confluenze con le altre sezioni del festival”. Quest’anno, il festival onorerà Adriano Aprà e Ken Loach. Dopo un videocollegamento con Loach, sarà proiettato il suo ultimo film, “The Old Oak”. Importante anche la nuova collaborazione con Daniela Weber del Festival di Berlino, che presenterà “White Plastic Sky” e “Alcarras”. “La nueva ola”, in programma dal 28 al 30 luglio, rinnova la partnership per il sesto anno consecutivo, con una selezione curata da Federico Sartori e Iris Martín-Peralta. Ogni sera sarà presentato un corto in prima nazionale e un lungometraggio dell’ultima stagione del cinema spagnolo.

Apertura ed eventi di spicco

Il festival aprirà il 18 luglio con il documentario “I Quindici” di Alessandro Turchi, che racconta la rinascita dei 15 birrai messinesi che, dopo la chiusura della storica Birra Messina, hanno fondato il Birrificio Messina. Giacomo Farina, direttore artistico della sezione musica, aggiunge: “Ospiteremo i Radiodervish con Faisal Taher, che da anni cantano parole di convivenza pacifica tra popoli in guerra. Questo spirito di speranza e costruzione del futuro permea anche i concerti di artisti emergenti come Anet, Basiliscus P, Chris Obehi, Curramore e Veeble”. La sezione “Laboratori in Festival” propone percorsi laboratoriali per massimizzare l’impatto educativo delle ricerche culturali e socio-economiche, rivolgendosi a bambini e giovani, affrontando tematiche come filosofia, arte, matematica, riciclo e architettura in modo innovativo.

Il programma delle prime giornate

18 luglio

Ore 20:00: Festa di apertura del Festival

Festa di apertura del Festival Ore 21:30: Proiezione del film “I Quindici” di Alessandro Turchi

19 luglio

Ore 21:00: Proiezione di “Circo Fellini” di Adriano Aprà

Proiezione di “Circo Fellini” di Adriano Aprà Ore 22:00: Proiezione di “Io sono Leggenda” di Francis Lawrence

20 luglio

Ore 21:00: Concerto dei Radiodervish con Faisal Taher

Concerto dei Radiodervish con Faisal Taher Premio Horcynus Orca a Adriano Aprà

L’Horcynus Festival si conferma così un evento di grande rilevanza culturale, capace di stimolare riflessioni profonde sul futuro attraverso un ricco programma di cinema, musica e incontri letterari.