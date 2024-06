“I controlli al parco Aldo Moro non riguardano le aree a disposizione del Comune”

Una precisazione del sindaco Basile sul sequestro: "Basta speculazioni"

MESSINA – Il sequestro del parco “Aldo Moro”. Il sindaco Federico Basile precisa: “Il parco è stato temporaneamente chiuso in via cautelativa su richiesta dell’autorità giudiziaria per consentire all’Arpa di effettuare delle analisi al fine di escludere la presenza di elementi contaminanti. A precisazione del precedente comunicato, si evidenzia che sia l’area lungo la scarpata, sia l’area al centro del parco, oggetto degli accertamenti odierni, non fanno parte dell’area a disposizione del Comune di Messina e quindi fruibile dal giorno della sua apertura. Trattasi di aree, quindi, interdette alla fruizione quotidiana del parco stesso da parte dei cittadini”.

Continua il sindaco: “Una precisazione necessaria a fronte delle prevedibili speculazioni politiche già in atto. Con molto rammarico (e mi limito a questo termine…), mi riferisco a tanti articoli e post che tendono ed alimentare polemiche sterili, generando puro allarmismo”.

E ancora: “Siamo e saremo sempre dalla parte dell’autorità giudiziaria per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente. Il sequestro preventivo è soltanto nell’interesse del Comune di Messina e della cittadinanza tutta. Il tempo necessario di verificare eventuali criticità, così da potere riaprire il Parco nel più breve tempo possibile”.

