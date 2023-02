"Ancora relitti di barche nelle spiagge". Caminiti: "In programma nuovi interventi" - Tempostretto

Il risanamento ambientale delle spiagge è essenziale per un possibile sviluppo turistico della città e per la qualità della vita dei messinesi

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Propongo di fare un falò”. L’amministrazione Basile e, prima, quella guidata da Cateno De Luca, hanno assunto l’impegno di eliminare i relitti di barche abbandonati nelle spiagge cittadine. Se ne era occupata l’allora assessora e oggi senatrice Dafne Musolino. L’esponente politico in una nostra recente intervista aveva annunciato che gli interventi di rimozione sarebbero iniziati ad ottobre scorso. Più di un lettore ha segnalato il problema ma l’assessore Francesco Caminti ci informa che, con un budget di ventimila euro, si è realizzato un primo intervento, con la rimozione delle barche. E “un secondo piano d’interventi è previsto in coincidenza con la pulizia delle spiagge. Completeremo l’opera e contiamo di ripetere ogni anno questo tipo di azione”, comunica a Tempostretto l’assessore.

Come più volte da noi sottolineato, con articoli e segnalazioni, questo tipo di risanamento ambientale è necessario per un possibile rilancio turistico della città e, comunque, per la qualità della vita dei messinesi.