Messina. Musolino: "Via in ottobre i relitti di barche abbandonate" VIDEO - Tempostretto

L'assessora e neo senatrice spiega l'iter del provvedimento

MESSINA – Relitti di barche abbandonate nelle spiagge. Un tema segnalato dai nostri lettori. Di recente l’assessora Dafne Musolino aveva precisato a Tempostretto, i tempi della rimozione, spiegando perché non erano ancora state tolte. Questo mese, annuncia la neo senatrice, si entra nella fase operativa: “Intanto una premessa. Avere portato il Pudm, Piano di utilizzo del demanio marittimo all’interno della fase della valutazione della Vas, Valutazione ambientale strategica, ci consente di dire che siamo molto avanti nella pianificazione. Perché, nel Pudm, abbiamo previsto aree di ricovero natanti, in modo da avere uno spazio riservato per le barche. Al momento non esiste uno spazio riservato. Un tempo si poteva fare. Ora non più”.

Aggiunge l’assessora Musolino: “Di conseguenza, queste barche sulla spiaggia sono in violazione del demanio marittimo. Per trovare una soluzione abbiamo trovato le aree ricovero natanti. Con l’approvazione a Palermo del Pudm e la restituzione degli atti al Consiglio comunale, finalmente queste aree verranno realizzate. Nel frattempo, abbiamo istituito il registro comunale dei natanti non soggetti a registrazione presso la Capitaneria di porto, che ci è servito a censire quante sono queste barche utilizzate. Tutte quelle che non sono censite, e sono considerate relitti abbandonati, sono state già oggetto di numerose campagne di rimozione”.

“Programmiamo le politiche del mare”

Spiega ancora l’esponente della Giunta Basile: “Tra avvicendamenti e insediamenti, quest’anno non ho trovato il dipartimento già pronto a svolgere quest’attività. Così abbiamo deciso, per evitare d’intralciare i bagnanti, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, di programmarla questo mese di ottobre. I primi anni con il sindaco De Luca abbiamo lavorato affrontando le emergenze. Adesso, con il sindaco Basile, la volontà è quella della programmazione. Nel caso delle politiche del mare, una programmazione che parta da ottobre e arrivi all’inizio dellla stagione balneare con una spiaggia già attrezzata”.

