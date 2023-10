I Tabacco trionfano in Sardegna, poi contribuiscono alla vittoria del Ct Vela Messina - Tempostretto

Un fine settimana intenso per i fratelli Tabacco che vincono il doppio Itf a Forte Village e poi sono protagonisti nel 5-1 del Ct Vela contro il Tc Parioli in serie A1

Torna da Roma con un importante successo il Ct Vela che passa, per 5 a 1, sui campi in terra rossa del Tc Parioli, confermando i pronostici della vigilia. Tre punti dei cinque totali arrivano dai fratelli Tabacco, due in singolare e uno in doppio, e arrivano dopo che i fratelli si sono laureati freschi vincitori nel doppio in finale a S. Margherita di Pula. Nel piccolo comune sardo hanno battuto per 6-4 6-4 la coppia ceca composta da Filip Duda e Lukas Rosol (ex top 30 Atp). Dopo aver vinto il torneo da 25.000 dollari disputato a Forte Village Resort, come aveva detto il presidente Barbera, non hanno fatto mancare il loro supporto alla squadra che li ha visti crescere nella trasferta laziale.

Sempre a Roma, impegnati in serie A2 maschile, la formazione del Filari Tennis è andata incontro alla prima sconfitta stagionale contro la corazzata Eur Sporting Club capolista del girone a punteggio pieno. Un impegno complicato ulteriormente dal fatto di non poter disporre dei propri stranieri per il circolo del presidente La Fauci che comunque mantiene il terzo posto momentaneo nel girone.

Tc Parioli – Ct Vela 1-5

I peloritani hanno lasciato solo le briciole agli avversari, tanto che l’unico punto che i padroni di casa hanno inserito nel tabellino riguarda il ritiro di Julian Ocleppo, ancora in condizioni fisiche precarie, che ha dato via libera a Milan Zekic. Per il resto, Fausto Tabacco portava subito avanti i suoi, battendo agevolmente Pietro Rondoni per 6-2, 6-1. Gli altri due singolari, invece, sono stati più combattuti e si sono conclusi, entrambi, al terzo set.

Ha faticato non poco l’austriaco Gerald Melzer che ha impiegato tre ore e mezza di gioco per piegare la resistenza di Gabriele Vulpitta. Il tennista di casa, dopo aver vinto il primo set, ha tenuto sino al 4 pari del secondo per poi crollare alla distanza sotto i colpi di un ritrovato Melzer che ha rifilato un parziale di otto giochi a uno al suo avversario. Nell’ultimo singolare Giorgio Tabacco ha superato, dopo due ore di gioco, Rainer Teo Masera mettendo una seria ipoteca sul successo per la squadra del capitano Francesco Caputo.

Il punto della vittoria lo hanno portato i fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, reduci dalla vittoria di sabato nel torneo di doppio all’Itf 25 mila di Santa Margherita di Pula, che hanno sconfitto con un doppio 6-2, Vulpitta e Masera. Melzer e lo specialista del doppio Fernando Romboli, infine, hanno superato al super tie break la coppia formata da Zekic e Rondoni per il definitivo 5 a 1.

F. Tabacco b. Rondoni 6-2, 6-1

Zekic b. Ocleppo (rit.)

Melzer b. Vulpitta 6-7 (4), 6-4, 6-1

G. Tabacco b. Masera 6-3, 5-7, 6-1

F. Tabacco/G. Tabacco b. Vulpitta/Masera 6-2, 6-2

Romboli/Melzer b. Zekic/Rondoni 6-1, 6-7 (4), 10-5

Risultati: Tc Parioli-Ct Vela 1-5; Selva Alta-Tc Pistoia 4-2.

Classifica: Ct Vela e Selva Alta 7; Tc Pistoia 3; Tc Parioli 0.

Prossimo turno: Selva Alta-Tc Parioli (29 ottobre); Tc Pistoia-Ct Vela (8 novembre).

Eur Sporting Club – Filari Tennis 6-0

Massimo Giunta vs Federico Serena 6-3 6-1

Niccolò Ciavarella vs Alberto Caratozzolo 6-1 6-2

Alvaro Lopez vs Luca Castelnuovo 6-0 6-1

Lorenzo Leti vs Francesco Conti 6-0 6-0

Lopez/Giunta vs Serena/Caratozzolo 6-3 6-2

Minighini/Ciavarella vs Conti/Giacobello 6-0 6-1

Risultati: Eur Sporting Club Filari tennis 6-0, Tc Piazzano Ct Maglie 3-3 Team Avino Tennis Modena 3-3

Classifica: Eur Sporting Club 12 punti, Canottieri Padova 6, Filari Tennis 5, Team Avino 3, Tc Piazzano 2, Tennis Modena 2, Ct Maglie 1.

Prossimo turno 29 ottobre: Tennis Modena – Eur Sporting Club, Canottieri Padova – Tc Piazzano, Filari Tennis – Ct Maglie, riposa Team Avino.

Articoli correlati