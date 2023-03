I tecnici della Fiorentina in visita alla Junior Sport Lab - Tempostretto

Ricco programma allo stadio “Comunale” di Brolo con una nutrita e entusiasta partecipazione di atleti durante la visita dei mister "viola" Giacomo Dani e Leonardo Morgantini

BROLO – Nuova visita dell’Acf Fiorentina alla Junior Sport Lab. I mister viola Giacomo Dani e Leonardo Morgantini, rispettivamente tecnico affiliate Acf Fiorentina ed allenatore dell’Under 12, hanno svolto un ricco programma allo stadio “Comunale” di Brolo con una nutrita e entusiasta partecipazione di atleti, appartenenti a tutte le categorie dell’attività di base.

Dani e Morgantini hanno visitato nel pomeriggio Sant’Angelo di Brolo e Ficarra, comuni facenti parte del progetto JSL Academy, dove, accompagnati dai responsabili tecnici JSL Marco Palmeri e Giuseppe Scaffidi e dalla dirigente Ivana Ceraolo, hanno incontrato i rappresentanti istituzionali e sportivi dei due centri collinari.

I tecnici della Fiorentina: “A Brolo organizzazione e preparazione”

“Ho trovato un ambiente caloroso e istruttori giovani e preparati, vogliosi di mettersi a confronto – ha dichiarato Dani -. È stato un piacere svolgere queste sedute”. Com’è andata, in particolare, con i più piccoli? “Con loro è impegnativo tenera alta la concentrazione, ma è proprio questo il punto cruciale, poiché occorre essere bravi nel cogliere l’attenzione di un bambino e mantenerla a lungo. Ciò differenzia un istruttore di un “piccolo amico” da quello che segue i ragazzi più grandi”.

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole di Morgantini: “Andiamo a trovare le società affiliate con visite periodiche, nelle quali portiamo la nostra metodologia, i principi e le fasi di gioco. Abbiamo trovato a Brolo un’ottima organizzazione e competenze, che ci hanno permesso di sfruttare al massimo questa intensa giornata in una realtà come la Junior Sport Lab molto vicina al modello Fiorentina. Ci tengo a ringraziare la dirigenza neroverde per l’ospitalità”. Quali sono state le risposte sul campo dei giovani calciatori? “Abbiamo chiesto loro tanta intensità e di andare forte, badando all’aspetto cognitivo. Sono stati bravi nelle esercitazioni proposte, svolte in modo impeccabile, ma, soprattutto, abbiamo notato voglia di imparare ed il necessario divertimento”.

Articoli correlati