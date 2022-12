Ieri sera, sbarco di 86 migranti al porto di Reggio Calabria - Tempostretto

Tra i profughi approdati in riva allo Stretto - tutti immediatamente trasferiti alla palestra del "Boccioni"; a Gallico Superiore - 10 donne e 18 minorenni

REGGIO CALABRIA – Sono 86 i migranti arrivati ieri sera al porto di Reggio Calabria.

Sono stati scortati da una motovedetta della Guardia di finanza che aveva intercettato l’imbarcazione a circa 7 miglia dalla costa calabrese, al largo di Capo Spartivento.

Approdati anche 10 donne e 18 minorenni

A bordo della barca c’erano persone di varia nazionalità tra cui 10 donne e 18 minori stremati dal freddo e provati dal lungo viaggio.

Giunti al porto di Reggio, ai migranti sono state prestate le prime cure mentre alcuni volontari della Protezione civile, delle guardie faunistiche ambientali e del coordinamento diocesano hanno distribuito i pasti.

Extracomunitari subito trasferiti alla palestra del “Boccioni”

Le procedure d’accoglienza sono state gestite dalla Prefettura, che ha disposto il trasferimento in nottata degli 80 migranti nella palestra della scuola “Boccioni” di Gallico Superiore, da mesi adattata a luogo di prima accoglienza.

Stamattina, sono proseguiti i controlli sanitari e la Polizia ha eseguito l’identificazione dei profughi, in attesa che questi vengano trasferiti in base al riparto deciso dal ministero dell’Interno.

