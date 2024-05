“Il cammino di San Paolo” alla Biblioteca regionale

Venerdì 31 maggio s'inaugura un’esposizione bibliografico-iconografica a Messina

Venerdì 31 maggio, alle ore 18, presso il Salone Eventi della Biblioteca Regionale Universitaria di Messina, verrà inaugurata l’esposizione bibliografico-iconografica “Il cammino di S. Paolo Apostolo delle Genti”. Con la realizzazione dell’iniziativa, la “Giacomo Longo” aderisce alla Rete attuativa del progetto “Il trekking urbano a Messina, alla scoperta dell’Apostolo delle Genti”, promosso dall’Archeoclub Area Integrata dello Stretto e che si avvale del partenariato di Enti pubblici e privati.

L’evento, che si colloca in chiusura del palinsesto d’Istituto stilato in occasione de “Il Maggio dei libri” 2024, racchiuso sotto l’intitolazione “Il libro … la nostra libertà”, per la vastità e multidisciplinarietà delle argomentazioni prese in esame nella formulazione del percorso illustrativo, abbraccia due dei filoni della Campagna Nazionale del Cepell: il primo “Lib(e)ri di conoscere” e il secondo “Lib(e)ri di sognare”.

Dopo il rituale taglio del nastro, la direttrice, avvocata Tommasa Siragusa, porgerà i saluti istituzionali e, a seguire, ci saranno i saluti della presidente dell’Archeoclub Area Integrata dello Stretto, dottoressa Rosanna Trovato. Quindi la direttrice Siragusa illustrerà le ragioni della mostra e l’iter seguito nel realizzarla.

L’orario di apertura al pubblico si prolungherà fino alle 23, aderendo all’iniziativa culturale “Notte Mariana”- seconda edizione, organizzata dal Cid (Centro interconfraternale diocesano) dell’Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela, che prevede per la serata momenti di riflessione in sedi dislocate per tutto il territorio cittadino. E, in particolare, presso il Palazzo Arcivescovile, sede centrale d’Istituto, avranno luog o concomitanti eventi di valore per conoscere e approfondire storia e tradizioni da riferirsi alla patrona della Città di Messina.

L’esposizione sarà in seguito fruibile fino al 26 giugno: lunedì-venerdì, 9-13; mercoledì anche di pomeriggio, ore 15-17:30.

