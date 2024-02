Il “Carnevale del Mare” conquista Milazzo

Il Carnevale torna a Milazzo e riesce a convincere, coinvolgendo anche scuole e associazioni cittadine. Adesso si punta all’edizione 2025

MILAZZO – Ottimi riscontri per la prima edizione del “Carnevale del Mare” di Milazzo. L’iniziativa, lanciata dall’amministrazione coinvolgendo scuole e associazioni cittadine, ha registrato numerose presenze.

Soddisfatta l’esperta del sindaco di Milazzo Lucia Scolaro, incaricata dei grandi eventi: «Una promessa mantenuta -ha dichiarato- nata dalla richiesta del mondo dell’associazionismo, dei giovani, delle parrocchie, delle scuole di ballo che hanno risposto dimostrando che c’è una città viva, civile ed energica, che ha voglia di aggregarsi per vivere momenti di serenità e di festa».

I premiati della sfilata di Carnevale

Nel corso del “Carnevale del Mare” sono stati premiati i migliori quadri, tra oltre 400 partecipanti. Sul podio il “Galeone dei pirati” della parrocchia Sacro Cuore. Secondo e terzo posto, invece, per il carro “Olimpo in festa” dell’associazione “La Fenice” e per il carro “Un mare di note” della scuola di musica “La chiave del ritmo”.

Menzioni speciali e riconoscimenti anche per l’Arlecchino di Stefano De Luca e per i quadri realizzati dalla Scuola di ballo “Anna Carroccio”, dalla “Dream Dance”, dalla “Diamond Dance”, dall’Istituto Comprensivo 2, dalla banda musicale “Mascagni” e dall’associazione “Borgo Antico” di Enzo Paci.

«Quattrocento -ha aggiunto Scolaro- le persone impegnate direttamente nei vari quadri, che sono riusciti a coinvolgere in modo strepitoso tutta la città. E ha poca importanza chi è salito sul podio, perché hanno vinto tutti. Ha vinto l’entusiasmo, la condivisione e la capacità di fare squadra».

Adesso si pensa già all’edizione 2025 del Carnevale di Milazzo che, negli intenti dell’amministrazione, diventerà tradizione.