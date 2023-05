Il Città di Taormina ai candidati a sindaco: "Chiarezza sullo stadio 'Bacigalupo'" - Tempostretto

Una lettera aperta in cui si chiede di conoscere il progetto di riqualificazione dell'impianto in cui gioca la società di Eccellenza siciliana

TAORMINA – In una lettera aperta la società di calcio ionica, Città di Taormina che milita in Eccellenza siciliana, ha scritto ai quattro candidati sindaco della perla dello Jonio: Mario Bolognari, sindaco uscente, Antonio D’Aveni, Alessandro De Leo e Cateno De Luca. Il Città di Taormina vuole sottoporre ai candidati sindaco del Comune di Taormina la cosiddetta “questione Stadio Valerio Bacigalupo” che da anni tiene banco in città.

“Sappiamo – si legge nella nota fatta veicolare dalla società Città di Taormina – che sono già stati stanziati dei fondi, grazie al Pnrr, pari a oltre 800mila euro per la sostituzione del manto in erba sintetica, il miglioramento dell’impianto di illuminazione, l’installazione delle uscite di sicurezza dalla tribuna al campo di gioco e altri lavori da compiere all’interno dell’impianto.

Il Città di Taormina vuole “vedere le carte”

“L’Asd Città di Taormina, in questo senso – prosegue la nota – , vorrebbe “vedere le carte”, conoscere il progetto di riqualificazione del Bacigalupo, approvato con la determina del dirigente dell’area Urbanistica numero 137 del 24 aprile 2023, e avere tempi certi sull’avvio e sulla realizzazione dei lavori, perché la nostra società, la nostra squadra hanno bisogno di una casa. La nostra casa. Per questo, ribadiamo, vorremmo tempi certi sull’affidamento dei lavori e sulla conclusione di essi.

Questi anni “post Covid” hanno messo a dura prova il tessuto sociale ed economico di Taormina e noi, anche in un momento nel quale i campionati dilettantistici erano fermi (novembre 2020), abbiamo lavorato, lanciando messaggi di presenza sul territorio, promuovendo anche la candidatura della nostra città per ospitare il Torneo delle Regioni 2024. È evidente che ciò costituirebbe un volano assoluto per l’intera comunità di Taormina. Ma è chiaro che abbiamo bisogno del nostro stadio”.

Agibilità di soli 140 posti al “Bacigalupo”

“Per la stagione sportiva 2022/2023 abbiamo ottenuto – spiegano dalla società ionica – l’agibilità solo per 140 posti, non abbiamo potuto ospitare le tifoserie delle squadre avversarie, né potuto contare sul fattore campo in un torneo disputato in maniera esaltante dai nostri ragazzi, la cui visione veniva però riservata a pochi intimi. Abbiamo comunque raggiunto la finale playoff regionale del campionato di Eccellenza che ci avrebbe proiettato alle fasi nazionali per la promozione in Serie D. Un risultato che a Taormina non era mai stato raggiunto e che ha suscitato l’interesse dei taorminesi, attivi in privato, sui social e anche in trasferta a Siracusa per la gara che poi ha chiuso la stagione.

In politica si dice sempre come lo sport debba essere al centro della società civile e noi, da uomini di sport, non possiamo che essere d’accordo. Ma, per farlo, l’Asd Città di Taormina ha bisogno del suo stadio: da quest’estate, una volta scaduta l’omologazione del terreno di gioco in erba sintetica, non avremo una casa nella quale allenarci e giocare le nostre partite. Per questo chiediamo che i candidati sindaco Mario Bolognari, Antonio D’Aveni, Alessandro De Leo e Cateno De Luca (in rigoroso ordine alfabetico) intervengano sul tema e diano risposte. Lo devono alla comunità, perché il Città di Taormina appartiene ai taorminesi”.

