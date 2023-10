Il Comune di Messina cerca una nuova facciata per rifare "Lillo il Marinaio" - Tempostretto

Il murale è caduto giù con la demolizione degli ex Magazzini Generali. Manifestazione d'interesse entro il 30 novembre

C’è un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse alla concessione gratuita di uno spazio/facciata, sito nel territorio del Comune di Messina, sul quale realizzare un murale che rievochi la figura di “Lillo il Marinaio”.

“Perdere le opere vuol dire comunque perdere la memoria. Con questo obiettivo – spiega il sindaco Federico Basile – abbiamo indetto questa manifestazione di interesse per preservare non soltanto un’opera di arte di strada, ma l’insieme di valori che l’immagine grandiosa di Lillo il Marinaio, dal volto triste e con la pipa in bocca, entrata a far parte dell’immaginario collettivo di tanti messinesi e di altrettante persone di passaggio in città hanno avuto modo di apprezzare”.

Per questa ragione, a seguito della demolizione dell’edificio ex magazzini generali, su cui sorgeva il murale di “Lillo il Marinaio”, dove nascerà l’I-Hub dello Stretto, è intervenuta l’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata che ha già sentito l’artista autore del murale Fabrizio Sarti, il quale si è reso disponibile ad un nuovo progetto innovativo riguardante sempre il personaggio Lillo il Marinaio. A seguire, l’assessora Cannata in sinergia con l’assessore Roberto Cicala con delega ai Rapporti con la Patrimonio Messina Spa hanno proposto alla Partecipata comunale di indire una manifestazione di interesse per l’individuazione di uno spazio esterno o facciata di immobili da destinare alla realizzazione di un nuovo murale rievocante il personaggio storico, con qualche rivisitazione, riprodotto nell’edificio demolito di via Alessio Valore, diventato simbolo identitario di Messina.

Gli interessati potranno far pervenire istanza di manifestazione d’interesse, firmata digitalmente, a pena di esclusione, entro le ore 12.30 del 30 novembre 2023, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC patrimoniomessinaspa@pec.it

Lo spazio/facciata deve possedere le seguenti caratteristiche:

ubicazione dello spazio/facciata sul territorio cittadino; superficie utile alla realizzazione del murale di almeno venti metri per venti metri (superficie di 400 metri quadri) e con una buona visibilità; impegno a non cancellare il murale per un periodo di almeno dieci anni e comunque sino al naturale deperimento dell’opera.

All’istanza dovranno essere allegati in formato *.pdf/a firmati digitalmente:

documentazione comprovante la proprietà, il possesso, la disponibilità dello spazio/facciata;

visure catastali dell’immobile aggiornate agli ultimi trenta giorni;

rappresentazione fotografica dello spazio/facciata con indicazione della superficie utile.

Inoltre dovranno essere indicati il domicilio digitale ed i recapiti di riferimento.

Lo spazio/facciata devono essere immediatamente disponibili e pronti all’uso; mentre la realizzazione dell’opera dovrà essere autorizzata dagli Enti preposti e i costi di realizzazione saranno a esclusivo carico del Comune di Messina. Le spese di rifacimento dello spazio o facciata, decorso il termine di concessione gratuita (almeno dieci anni) e/o a seguito di deperimento dell’opera rimarranno a carico dei proprietari offerenti. Possono presentare proposte persone fisiche o giuridiche, associazioni, Enti pubblici, fondazioni o enti privi di personalità giuridica proprietarie di immobili in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Articoli correlati