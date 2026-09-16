La IV Municipalità vuole intitolare la Sala consiliare a Dino Smedile

L'ex consigliere scomparso lo scorso 31 luglio

Un segnale di memoria per chi ha dedicato anni di impegno pubblico al servizio del quartiere e della comunità. Il Consiglio della IV Municipalità ha approvato all’unanimità la proposta di intitolazione della propria aula consiliare a Placido “Dino” Smedile, ex consigliere circoscrizionale venuto a mancare lo scorso 31 luglio.

Una vita per l’inclusione e la tutela dei fragili

Dino Smedile ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio, ricoprendo il ruolo di consigliere di quartiere dal 2013 al 2022 e partecipando con passione alla vita politica locale fino alle ultime consultazioni amministrative. La motivazione del provvedimento evidenzia la sua costante attenzione verso le problematiche sociali, in particolare il lungo impegno profuso per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la tutela delle persone con disabilità, tematiche portate avanti sia nelle sedi istituzionali sia nella vita quotidiana.

Il permanere del vincolo anche in caso di nuova sede

Il Consiglio ha specificato che il riconoscimento si riferisce all’Aula Consiliare intesa come spazio istituzionale dedicato alle sedute dell’organismo, indipendentemente dalla struttura fisica che la ospita. Qualora in futuro la sede della IV Circoscrizione dovesse cambiare immobile, l’intitolazione a Dino Smedile rimarrà legata al nuovo ambiente destinato al Consiglio.

Con la trasmissione del documento al sindaco di Messina e alla Giunta comunale, l’atto chiede di valutare se il Consiglio di quartiere possa procedere in piena autonomia oppure di avviare l’iter amministrativo necessario per completare l’intitolazione dell’aula.