Il cordoglio dell’Università di Messina per la morte della prof María Luisa Tobar

Si è spenta a 87 anni la professoressa, già ordinaria di Letteratura spagnola

MESSINA – È morta all’età di 87 anni la professoressa María Luisa Tobar, già ordinaria di Letteratura spagnola. Ha dedicato all’Università di Messina tutto il suo impegno professionale e umano con il suo costante lavoro istituzionale come Coordinatrice del Corso di Laurea in “Lingue, Letterature e Culture straniere”, Direttrice del Centro linguistico dell’Ateneo e coordinatrice del progetto Erasmus in Spagna, di cui è stata antesignana. Nella sua lunga attività di docente svolta dal 1970 al 2010 con un impegno profuso senza mai risparmiarsi, ha formato generazioni di studenti e studiosi, grazie non solamente alle sue doti di ricercatrice, ma anche alla sua grande umanità e disponibilità.

Le sue numerose pubblicazioni, che spaziano dal romanzo contemporaneo al teatro, alle relazioni linguistiche, letterarie e culturali ispano-italiane, ne testimoniano la peculiare capacità di lettura dei fenomeni letterari. Ha contribuito in maniera significativa al filone dedicato al teatro dei secoli XVI e XVII, con particolare attenzione al teatro di Gil Vicente, al teatro cortigiano e a quello mitologico, soprattutto di Calderón de la Barca.

Il dipartimento di Civiltà antiche e moderne la ricorda “con affetto e si stringe attorno ai suoi familiari in questo momento di profondo dolore”.