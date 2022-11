"Il cortile delle sette fate", Nadia Terranova incontra i lettori messinesi - Tempostretto

Mercoledì sera alla Feltrinelli aperitivo con l'autrice, che presenterà il suo ultimo libro

MESSINA – Mercoledì 9 novembre alle ore 21, alla libreria Feltrinelli di via Ghibellina, la scrittrice Nadia Terranova incontrerà il pubblico e presenterà il suo ultimo libro “Il cortile delle sette fate” (edito da Guanda). Dialogherà con l’autrice, Alessandra Timmoneri, docente all’istituto “Verona Trento”. Introdurrà Alessia Di Fiore, attrice, regista e libraia. A seguire firmacopie e aperitivo con l’autrice su prenotazione (tel. 0902400841 – 3409477867).

La sinossi de “Il cortile delle sette fate”

Arte è una gatta nera alla sua terza vita; si è scelta il nome in onore di Artemide, l’agile e bellissima dea greca co​n cui ha vissuto la sua prima vita sul Monte Olimpo. Carmen è una bambina selvaggia, nata in una notte d’estate, cresciuta in un bosco, scaldata e accudita da lupi, donnole, martore, ricci e ghiri, dai quali ha appreso linguaggi e percorsi che gli umani non possono comprendere. Tutte e due corrono, sulle pietre del selciato di Palermo nella notte di San Giovanni del 1586, per sfuggire al pericolo più grande nei tempi cupi dell’Inquisizione: essere avvistate, catturate e condannate per stregoneria, espressione e strumento del demonio. In un’epoca oscura e folle, gli uomini, i maschi, vedono nel comportamento libero di esseri femminili solo un segno del Male, e operano per sopprimere, per distruggere. Ma Palermo è anche città calda e magica che nel suo cuore racchiude un esaltante segreto; in una piazza, al riparo della torretta dell’acqua, sei donne, sei fate, danzano e coltivano piante odorose, in un vortice di profumi e canzoni ammalianti, pronte ad aiutare le gatte randagie e le bambine vagabonde che corrono verso la libertà.

