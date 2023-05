Il Ct Vela conquista un punto sul campo della capolista Bari - Tempostretto

Dopo due sconfitte per il Ct Vela femminile, impegnato in Serie B1, arriva il primo punto in stagione. Pareggio per le messinesi dopo essere state avanti 2-1 dopo i singolari

BARI – Il Ct Vela Messina, nella terza giornata del campionato a squadre di serie B1 femminile di tennis, è arrivato a un passo dall’impresa a Bari, giocandosi nel super tiebreak del doppio la possibilità di tornare a casa con i tre punti. Ma la coppia formata da Celia Cervino Ruiz e Daria Raimondo ha avuto la meglio per 10 a 5 su Michaela Honcova e Fabrizia Cambria, le quali, in precedenza avevano vinto i rispettivi incontri di singolare, ribaltando l’iniziale successo delle padrone di casa con Cervino Ruiz contro Diana De Simone.

Per il Ct Vela del capitano Gino Visalli si tratta del primo punto in campionato che permette alle peloritane di lasciare la scomoda ultima posizione in graduatoria. Un’iniezione di fiducia per le messinesi in vista del match casalingo di venerdì 2 giugno contro il Tc Rungg Sued Tirol, vittorioso ieri contro il Ct Firenze.

Ct Bari – Ct Vela Messina 2-2

Per la prima volta in stagione il capitano Gino Visalli ha potuto contare sulle tenniste con la più alta classifica del roster. La giornata si era aperta con la sconfitta di Diane De Simone, 6-3 6-3 subito senza possibilità di replica, per mano della Cervino Ruiz.

Si pensava però la slovacca Honcova, domando la giovane Daria Raimondo per 6-2 4-6 6-0 a pareggiare la sfida, mentre Fabrizia Cambria non ha avuto alcuna difficoltà ad avere ragione di Natasha Piludu per 6-1 6-2 e a portare il Vela avanti per 2-1.

Il doppio pugliese composto da Cervizio Ruiz/Raimondo però aveva la meglio su Honcova/F. Cambria che trascinavano la sfida al super tiebreak dove cedevano 7-6(4) 4-6 10-5.

Risultati e classifica

Tc Rungg SuedTirol-Ct Firenze 3-1;

At Piombino-Ct Eur 3-1;

Ct Bari-Ct Vela 2-2.

Ha riposato: Sc Casale.

𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚: Ct Bari 7; Cr Eur 6 e At Piombino 6 Sc Casale 3 e Tc Tungg SuedTirol 3; Ct Vela 1; Ct Firenze 0.