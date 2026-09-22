 Il giudice sportivo dà ragione al Gioiosa, Messana Riviera sconfitta a tavolino. Cambia la classifica in Eccellenza

Il giudice sportivo dà ragione al Gioiosa, Messana Riviera sconfitta a tavolino. Cambia la classifica in Eccellenza

Simone Milioti

Il giudice sportivo dà ragione al Gioiosa, Messana Riviera sconfitta a tavolino. Cambia la classifica in Eccellenza

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martedì 22 Settembre 2026 - 13:55

L'Athletic Gioiosa che aveva pareggiato in campo ottiene tre punti ed è la nuova capolista nel girone B di Eccellenza, unica a punteggio pieno

Arriva la parola definitiva circa la sfida della prima giornata tra Messana Riviera e Athletic Gioiosa, la prima partita giocata al riaperto Giovanni Celeste che ha visto in campo le due squadre annullarsi sullo 0-0. Il giudice sportivo però non ratificava il risultato in virtù di un ricordo della società ospitante che aveva ragione in quanto Giosuè Bonasera, calciatore della Messana Riviera, aveva preso parte alla gara dovendo scontare una giornata di squalifica.

Così il giudice sportivo ha sanzionato la Messana Riviera con la sconfitta a tavolino e ridisegnato la classifica di Eccellenza nel girone B che vede ora l’Athletic Gioiosa prima a punteggio pieno e di fatto imbattuta, davanti anche al Messina che sfiderà domani nell’andata degli ottavi di finale di Coppa Eccellenza Sicilia.

Di seguito la classifica aggiornata del campionato:
Athletic Gioiosa 6
Mazzarrone, Messina, Nebros, Acireale 4
Jonica, Scordia, Melilli, Atletico Viagrande, Niscemi 3 punti
Giarre 2
Leonzio, Palazzolo, Vittoria, Messana 1 punto
Augusta 0 punti

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