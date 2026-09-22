Round Aeolian Race, numeri in crescita per la regata. Federico: “Quasi 50 equipaggi iscritti”

Lo Yacht Club di Capo d'Orlando ha presentato presso il Ct Vela Messina l'ottava edizione, presenti anche l'assessora Amata e la vice sindaca Castelli

MESSINA – I locali del Circolo del Tennis e della Vela di Messina hanno ospitato la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione della “Round Aeolian Race – Trofeo Ammiraglio di Squadra Giovanni Iannucci”, regata d’altura organizzata dallo Yacht Club Capo d’Orlando che sarà in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre con partenza da Capo d’Orlando e con un percorso che attraversa l’Arcipelago delle Isole Eolie.

A fare gli onori di casa il presidente del circolo Tato Spatari: “Un grande piacere presentare la Round Aeolian Race giunta all’ottava edizione, una manifestazione che racchiude sport, mare, territorio e passione. Giusto che il nostro circolo sia la casa dello sport messinese, noi dobbiamo fare in modo che lo sport in città cresca, perché attraverso manifestazioni come questa facciamo conoscere il nostro territorio. Dopo due anni che sono presidente ho un mio motto, quando lo sport unisce le forze il territorio cresce”.

La manifestazione è cresciuta negli otto anni di edizioni e da tre anni è intitolata all’ammiraglio Giovanni Ianucci da sempre vicino al Yacht Club Capo d’Orlando come ricorda il presidente dello YCCO Francesco Federico: “Ringrazio il padrone di casa, il Ct Vela Messina che ci ha ospitato per la presentazione, volevamo farla in una sede istituzionale questa conferenza visto che ci sostengono e supportano le istituzioni, però essendo un evento sportivo di mare era più giusto fare la presentazione presso un circolo che pratica la vela. La manifestazione arriva all’ottava edizione e si svolgerà in uno scenario unico con le isole Eolie davanti. È nata così l’idea di unire sport, passione per il mare, bellezza del territorio. Ci sono già regate simili in Sardegna, Corsica, la Brindisi-Corfù in luoghi stupendi, la Rar vuole diventare di livello nazionale. Al primo anno c’era quasi solo equipaggi regionali, quest’anno per il terzo anno consecutivo abbiamo più equipaggi dalle altre regioni e raggiungiamo quasi le 50 iscrizioni, e ci sono tanti equipaggi da altre regioni che tornano”.

Le istituzioni presenti a fianco della Rar

Elvira Amata, Assessora regionale al Turismo, Sport e Spettacolo: “Speriamo di continuare sempre più la sinergia, c’è un grande connubio tra sport e turismo oggi dobbiamo parlare di turismi, sono diversi segmenti e uno di questi è quello sportivo. L’idea del viaggiatore cambia e noi dobbiamo promuovere il territorio. L’assessorato ha una strategia e abbiamo lavorato con due parole vicina destagionalizzazione e delocalizzazione e i risultati lavorando così si sono avuti. Abbiamo aumentato le notti medie e abbiamo ospitato turisti in altri periodi dell’anno”.

Laura Castelli, vice sindaco della città di Messina: “Porto i saluti del sindaco Basile che da sindaco della città metropolitana sostiene la manifestazione, da velista personalmente vedo l’orgoglio di chi partecipa e indossa la maglietta anche in giro per l’Italia. I risultati sono davvero concreti, questo taglio sportivo ci consente di spingere turismo e sport alla crescita della città ed economicamente del territorio. Giusta la scelta di non fare la presentazione in un salone ufficiale credo che il lavoro di cucitura che fanno i circoli debba essere tutelato nel nostro paese”.

Infine Giuseppe “Beppe” Tisci, Presidente del Comitato VII Zona Federazione Italiana Vela Sicilia: “Una bella opportunità per la vela siciliana, otto edizioni con un crescendo di numeri e organizzazione. Far scendere poi i velisti da altre parti d’Italia non è così semplice nonostante le bellezze che abbiamo in Sicilia, c’è un lavoro dietro che viene fatto tutto l’anno quindi grandi complimenti. Il circolo di Capo d’Orlando è relativamente giovane e vedere cosa è riuscito a fare è un grande plauso che denota la voglia di crescere. La vela porta una ricaduta importante sul territorio, più se ne fanno in Sicilia meglio è, il ritorno si registra sia prima che dopo le manifestazioni. Infine sull’ammiraglio Iannucci voglio dire che è stato un riferimento per tanti anni e aveva un modo di vedere le cose all’avanguardia”.