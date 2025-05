“Il lavoro viaggia con noi” Il 7 maggio il tour fa tappa a Piazza Duomo

Formazione, orientamento e occasioni concrete per entrare nel mondo del lavoro

Anche Messina tra le città protagoniste del tour nazionale “Il lavoro viaggia con noi! Un tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza”, promosso dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro: l’iniziativa farà tappa il 7 maggio, dalle ore 9 alle 14, in Piazza Duomo. L’edizione 2025 coinvolge 24 città italiane e si concluderà a Genova dal 29 al 31 maggio, in occasione del Festival del Lavoro. L’obiettivo è quello di diffondere tra i giovani la cultura del lavoro etico, promuovere la legalità e sensibilizzare alla sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso attività concrete e coinvolgenti. Per il secondo anno consecutivo, l’Amministrazione comunale di Messina ha scelto di sostenere con convinzione l’iniziativa, riconoscendone il valore orientativo e formativo per i giovani e il contributo nella diffusione dei principi di legalità e sicurezza sul lavoro. Alla giornata prenderanno parte il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimo Finocchiaro.

Durante l’evento, sarà possibile partecipare a laboratori su orientamento, competenze e contratti di lavoro, visitare stand tematici e confrontarsi con esperti orientatori allo stand “Orientamento al Lavoro”.

Tra gli spazi interattivi:

“Redigi il tuo CV – Come presentarsi al Lavoro” , per ricevere supporto nella redazione del curriculum vitae e prepararsi ai colloqui;

, per ricevere supporto nella redazione del curriculum vitae e prepararsi ai colloqui; “Opportunità sul territorio” , per scoprire offerte lavorative locali e candidarsi direttamente;

, per scoprire offerte lavorative locali e candidarsi direttamente; “Orientamento alla Professione” , per conoscere il percorso per diventare consulente del lavoro;

, per conoscere il percorso per diventare consulente del lavoro; “GenL” , con un videogioco educativo suddiviso in sette missioni sul tema del lavoro etico;

, con un videogioco educativo suddiviso in sette missioni sul tema del lavoro etico; “Crucilavoro” , novità 2025, per esplorare in chiave ludica i concetti chiave del mondo del lavoro;

, novità 2025, per esplorare in chiave ludica i concetti chiave del mondo del lavoro; Padiglione Consulenti del Lavoro per la Sicurezza, dove, grazie a un software di realtà virtuale di ultima generazione, si potrà vivere un’esperienza immersiva nei luoghi di lavoro e imparare l’uso corretto dei dispositivi di sicurezza.

Il tour è realizzato dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro, in collaborazione con i Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e l’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro.