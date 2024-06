“Il mare è la loro casa”: la campagna della Lav per insegnare ai bambini il rispetto degli animali

Appuntamento al Royal Beach il 28 giugno. Il comitato messinese dell'associazione spiegherà ai più piccoli come salvaguardare le specie marine

MESSINA – Si chiama “Il mare è la loro casa” ed è la campagna che la Lav, la Lega anti vivisezione, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e del ministero delle Infrastrutture, sta portando avanti a livello nazionale. I volontari dell’associazione in tutta Italia stanno organizzando eventi e appuntamenti nelle strutture balneari (e non solo) per educare bambine e bambini al rispetto degli animali del mare.

E anche a Messina la Lav non è da meno. Il 28 giugno al lido Royal Beach di Via Consolare Pompea i volontari saranno a pochi passi dal mare per spiegare ai più piccoli i comportamenti da tenere per salvaguardare la vita degli animali. Sul portale ufficiale della Lav tutte le informazioni sulla campagna.