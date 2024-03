Il Mediterranea Sci Club di Messina conquista sei medaglie a Piancavallo

Frutta un bel bottino la spedizione in Friuli Venezia Giulia con Finanze, Creazzo e Pellizzotto che salgono sul podio

Nel comprensorio sciistico friulano, da lunedì 11 fino al 16 marzo, fari puntati sul “X Circuito Coppa Sicilia”, manifestazione indetta dal Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Sport Invernali e che prevede gare di slalom gigante riservate a tutte le categorie, dai “Pulcini” fino a quella dei “Master”. A Mediterranea Eventi è stata affidata, in collaborazione con lo Sci Club Etna, l’organizzazione della seconda e terza giornata di gare e la prima delle due tornate, appena conclusa, ha visto andare a medaglia i tre atleti in rappresentanza del Mediterranea Sci Club.

Le medaglie messinesi

Nella prima gara della categoria “Master A”, i messinesi chiudono al secondo posto con Alfredo Finanze, seguito sul gradino più basso del podio da Dario Creazzo. Doppietta per la coppia siciliana, questa volta a parti invertite, anche nella seconda prova in programma, che ha trionfare Creazzo, mentre la medaglia d’argento è andata a Finanze. Due medaglie d’argento, infine, per Lillo Pellizzotto, secondo classificato in entrambe le prove in programma per la categoria “Master B”.

Finanze, atleta e organizzatore: “Contenti e soddisfatti”

“Siamo contenti e molto soddisfatti – così Alfredo Finanze, Presidente di Mediterranea Eventi e vincitore di due medaglie – l’organizzazione delle gare è andata al meglio ed anche i risultati sportivi premiano il nostro lavoro e sono il risultato di un movimento che cresce a vista d’occhio, come testimoniano i nostri 62 tesserati. Poter portare la nostra realtà in giro per l’Italia e poter rappresentare, nel nostro piccolo, la nostra città oltre i confini cittadini ci riempie d’orgoglio e ci stimola a sviluppare ulteriormente quest’attività, cosa sicuramente non semplice alle nostre latitudini ma, anche per questo, ancora più soddisfacente quando ci ripaga con risultati soddisfacenti come quelli di oggi”.