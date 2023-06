Il messaggio sul parabrezza: "Ma non si è accorto che la sua auto è in divieto?" - Tempostretto

Davanti alla chiesa del Carmine qualcuno ha sentito l'esigenza di scrivere a un automobilista indisciplinato

MESSINA – “Scusi, lei non si è accorto che la macchina è parcheggiata in divieto e per giunta davanti alla chiesa? Le faccio notare che questo spazio serve per le auto dei defunti, in occasione dei funerali, e che la sua auto andrebbe rimossa in base al codice della strada”. Questo il messaggio garbato, scritto in un foglio e lasciato sul parabrezza dell’auto “incriminata” (nella foto in basso), nel pomeriggio di oggi davanti alla chiesa del Carmine, a Messina.

Chissà che l’automobilista non abbia avuto una resipiscienza dopo averlo letto.