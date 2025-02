Il Messina chiude il mercato (in difesa) con Gelli, Meli e Haveri

I biancoscudati chiudono un mercato con 16 nuovi innesti, gli ultimi tre sono un portiere, un difensore centrale e un terzino sinistro

Il direttore sportivo Roma e il suo collaboratore Ramondino hanno passato la giornata di lunedì a Milano nell’hotel in cui si è chiuso il calcio mercato. La finestra invernale ha visto il Messina compiere una rivoluzione con 13 movimenti in uscita e 16 in entrata, considerato in uscita e nuovamente in entrate Pedicillo che in realtà è rimasto sempre in riva allo Stretto.

La rosa attualmente è composta da 26 calciatori, il limite è 24 quindi è probabile che due possano ancora essere ceduti, nei campionati dove il mercato in entrata è ancora aperto, o finiranno fuori rosa. Indiziati sono Ndir, il giovane portiere Curtosi o anche Mamona.

Ultimi arrivi Jacopo Gelli e Gabriel Meli

Gabriel Meli, portiere nato a Bagno a Ripoli il 5 febbraio 1999 arriva dal Taranto a titolo definitivo dove si era trasferito in estate dalla Recanetese. Cresciuto nelle giovanili dell’Empoli ha giocato anche per Pistoiese, Rimini, Aj Fano, Sudtirol. Negli ultimi mesi ha collezionato due presenze in Puglia, resterà in biancoscduato fino a giugno.

Jacopo Gelli, difensore centrale nato a Firenze l’11 maggio 2001, era accasato al Trapani. Dopo aver rescisso ha firmato liberamente con il Messina fino a giugno 2025. In stagione aveva collezionato nove presenze. Cresciuto nelle giovanili della Viola ha vestito anche le maglie di Aglianese, Frosinone e Albinoleffe prima del trasferimento al Trapani nello scorso mercato di riparazione.

Kevin Haveri, terzino sinistro albanese nato a Shkoder il 18 settembre 2001, ha raccolto 11 presenze col Campobasso ma il suo cartellino è del Torino che lo ha ceduto in prestito al Messina fino a giugno 2025.

L’attuale rosa dell’Acr Messina

Portieri: Titas Krapikas (1999), Flavio Curtosi (2004), Gabriel Meli (1999).

Difensori: Mame Ass Ndir (2001), Damiano Lia (1997), Antonio Marino (1988), Daniel Dumbravanu (2001), Raul Morichelli (2002), Bright Gyamfi (1996), Jacopo Gelli (2001), Kevin Haveri (2001).

Centrocampisti: Vincenzo Garofalo (1999), Davide Petrucci (1991), Leonardo Pedicillo (2003), Domenico Anzelmo (2004), Marco Crimi (1990), Marcel Büchel (1991).

Attaccanti: Blue Mamona (2002), Gabriel Adragna (2006), Pierluca Luciani (2002), Carmine De Sena (1991), Francesco Dell’Aquila (2004), Mattia Tordini (2002), Marco Chiarella (2002), Rocco Costantino (1990), Jaron Vicario (1999).

Movimenti di mercato ufficializzati

In uscita (13): Antonio Di Bella (2006 alla Nuova Igea Virtus), Marco Manetta (1991 al Picerno), Francesco Rizzo (1998 al Team Altamura), Lino Ortisi (2002 al Team Altamura), Gennaro Anatriello (2004 al Trapani), Luca Petrungaro (2000 al Potenza), Manuel Di Palma (2004 in prestito alla Nuova Igea Virtus), Giuseppe Salvo (2003 al Picerno), Martino Cominetti (1998 al Sestri Levante), Giulio Frisenna (2002 al Catania), Leonardo Pedicillo (2003 alla Triestina), Alessio Re (2003 rientra all’Ascoli dal prestito), Umberto Morleo (2005 al Sorrento).

In entrata (16): Daniel Dumbravanu (2001 dalla Lucchese, prestito con opzione di riscatto), Marco Crimi (1990 dal Trapani), Carmine De Sena (1991 dal Monopoli), Raul Morichelli (2002 in prestito dal Perugia), Francesco Dell’Aquila (2004 in prestito dal Torino), Domenico Ingrosso (2000 dall’Audace Cerignola), Marcel Büchel (1991 dalla Spal), Bright Gyamfi (1996 dal Cosenza), Mattia Tordini (2002 dal Lecco in prestito), Marco Chiarella (2002 dal Catania in prestito), Rocco Costantino (1990 dal Catania in prestito), Jaron Vicario (1999 dalla Triestina in prestito), Leonardo Pedicillo (2003 dalla Triestina in prestito), Gabriel Meli (1999 dal Taranto), Jacopo Gelli (2001 svincolato), Kevin Haveri (2001 dal Torino in prestito).

