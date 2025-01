Il Messina Futsal a Mazara nella prima del girone di ritorno

I giallorossi sfidano una formazione che li precede di poco in classifica nel girone D di serie A2. All'andata fu vittoria con otto reti al PalaLaganà

Il Messina Futsal aprirà oggi, sabato 18 gennaio, sul campo del Futsal Mazara 2020 il girone di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5. La squadra giallorossa si è allenata in settimana con grande impegno sul parquet del “PalaLaganà” per farsi trovare pronta all’importante appuntamento. Il tecnico Giuseppe Fiorenza riavrà a disposizione Matias Sanz, Samuele Di Conto, entrambi hanno scontato il turno di squalifica, e Loris Di Maria, ma dovrà fare a meno dell’infortunato Antonino D’Angelo. Piccolo e compagni affronteranno una rivale temibile, che vanta un buon organico, in grado di fornire brillanti prestazioni, in particolare, davanti ai propri calorosi sostenitori.

“L’andata non è terminata nel migliore dei modi, anche per via delle assenze – dichiara il laterale-pivot Antonio Adamo -, ma sono certo che con questo gruppo si possa guardare anche oltre una tranquilla salvezza. Ogni gara sarà fondamentale e, se seguiremo il mister con la necessaria determinazione, ci divertiremo”. Arbitreranno il match, che si giocherà al Palazzetto dello Sport di Mazara del Vallo con inizio alle ore 16, i signori Andrea Callari di Piombino e Davide Delgadillo di Pontedera (cronometrista Davide Salvatore Fonti di Caltanissetta).

Programma 12ª giornata e classifica girone D

Le partite del weekend: Bitonto-Futsal Canicattì; Città di Acri-Castellana C5; Futsal Mazara 2020-Messina Futsal; Gear Piazza Armerina-Audace Monopoli; Sammichele-Canosa A5; Ecosistem Lamezia-Soverato.

La classifica. Bitonto 25; Audace Monopoli 24; Soverato 23; Futsal Canicattì 22; Gear Piazza Armerina 17; Futsal Mazara, Sammichele e Castellana C5 13; Ecosistem Lamezia 12; Messina Futsal 10; Canosa A5 9; Città di Acri 8.

