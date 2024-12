Il Messina Futsal pareggia in casa nell’ultima dell’anno

Finisce 3-3 al PalaLaganà contro il Sammichele. La giovanile Under19 chiude con un rotondo 5-0 in casa contro il Città di Melilli

MESSINA – Primo pareggio stagionale del Messina Futsal. È terminata, infatti, sul punteggio di 3 a 3 la partita contro il Sammichele, valida per la 10ª giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. Inizio gara tattico ed equilibrato sul parquet del “PalaLaganà”, dove i peloritani passano in vantaggio al 12’ grazie al preciso tiro da fuori dell’argentino Matias Sanz, che indirizza la sfera nell’angolino basso. In avvio di ripresa, si susseguono le azioni pericolose su entrambi i fronti. Loris Di Maria raddoppia con un tocco sottomisura. La reazione dei pugliesi si traduce nel gol di Loschiavone, che dimezza le distanze. Il salvataggio nei pressi della linea di un difensore nega il tris a Sanz. Sul ribaltamento di fronte, Campagna riequilibra la situazione (2-2) con una realizzazione in caduta di pregevole fattura. Al 17’ viene espulso Samuele Di Conto per doppia ammonizione e, pochi secondi dopo, gli ospiti operano fortuitamente il sorpasso; Juanillo va a bersaglio con una respinta sul rilancio del portiere. La formazione dello Stretto non ci sta e sigla (18’) la rete del definitivo 3-3. Con il “quinto di movimento”, Sanz conclude da lontano , il pallone viene deviato imparabilmente da un avversario nella propria porta. Cala, così, il sipario su un match sostanzialmente ben giocato dai ragazzi allenati da Giuseppe Fiorenza.

Giovanile. Bella vittoria casalinga della formazione Under 19, che ha battuto per 5-0 il Città di Melilli, rafforzando il terzo posto nel torneo nazionale di categoria. Cinque diversi i marcatori: Mandini, Milano, Saccone, Mangraviti e Guccione.

Risultati 10ª giornata: Canosa-Ecosistem Lamezia 6-5; Castellana C5-Futsal Mazara 6-2; Città di Acri-Bitonto 4-6; Audace Monopoli-Soverato 4-2; Messina Futsal-Sammichele 3-3; Futsal Canicattì-Gear Piazza Armerina 5-0.

Classifica Serie A2 girone D: Bitonto 22; Audace Monopoli 21; Soverato 20; Futsal Canicattì 19; Gear Piazza Armerina 14; Futsal Mazara, Castellana C5 e Sammichele 13; Ecosistem Lamezia 11; Messina Futsal 10; Canosa 9; Città di Acri 7.

Articoli correlati