 Il Messina Futsal sconfitto in casa contro la Real Fabrica

Il Messina Futsal sconfitto in casa contro la Real Fabrica

Simone Milioti

Il Messina Futsal sconfitto in casa contro la Real Fabrica

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sabato 26 Settembre 2026 - 19:35

I giallorossi cedono per 4-1 al PalaLaganà nella terza giornata di Serie A2 Élite

MESSINA – L’Acr Messina Futsal 1900 cade tra le mura amiche contro il Real Fabrica, che si impone per 4-1 nella terza giornata del campionato di Serie A2 Élite – Girone B. Dopo due pareggi consecutivi alla terza partita in una settimana cadono gli uomini di Tutilo che trovano la prima sconfitta in campionato e sono ancora a caccia della prima vittoria.

Acr Messina Futsal – Real Fabrica 1-4

I giallorossi provano a partire con il piede giusto: già nelle prime battute Vinicius impegna il portiere avversario, mentre Piccolo percorre tutto il campo senza però riuscire a trovare la conclusione vincente. Al 5’ il Real Fabrica passa in vantaggio. Dopo una punizione respinta dalla difesa messinese, Martinez trova la conclusione vincente per lo 0-1. Il Messina prova a reagire: Oeschler si presenta in buona posizione, ma il suo tentativo si spegne di poco sopra la traversa. Gli ospiti trovano però il raddoppio sugli sviluppi di un calcio di punizione, con Triglia. Nel finale di primo tempo arriva anche l’espulsione di Oeschler, che lascia il Messina in inferiorità numerica. Il Real Fabrica ne approfitta e trova il terzo gol ancora con Triglia, autore della doppietta, ristabilendo successivamente la parità numerica. Il Messina riesce comunque ad accorciare le distanze: fallo su Adamo e calcio di rigore, che lo stesso numero 9 trasforma per l’1-3. A 6’49” dal termine della prima frazione arriva un’altra espulsione, questa volta per Martinez del Real Fabrica, per un fallo su Vinicius. Poco dopo ammonizione per Vinicius e tiro libero per il Messina, ma Tarenzi è bravo a neutralizzare la conclusione. Nel finale Piccolo prova ancora a trovare la rete, ma il suo tiro termina di poco a lato. Si va all’intervallo sul risultato di 1-3.

Nella ripresa il Real Fabrica trova il quarto gol al 24’: Ugas completa un’azione degli ospiti e porta il risultato sull’1-4. Il Messina prova a riaprire la partita e ricorre anche al power play e al quinto uomo di movimento, ma senza riuscire a trovare la seconda rete. Al 34’ arriva un cartellino giallo per Piccolo, mentre nel finale viene espulso anche Ficara del Real Fabrica. Il risultato non cambia: al PalaLaganà il Real Fabrica passa 4-1.

Tabellino

Marcatori: 5’ Martinez (RF), Triglia (RF), Triglia (RF), Adamo (M) su rigore, 24’ Ugas (RF).

Espulsi: Oeschler (M); Martinez e Ficara (RF).

Arbitri: Antonio Nappo (Ercolano), Elio Simone (Napoli), Gaspare Giarratano (Agrigento).

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