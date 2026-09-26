 Uiltrasporti chiede "garanzie di piena funzionalità degli approdi di Tremestieri fino al nuovo porto"

Uiltrasporti chiede “garanzie di piena funzionalità degli approdi di Tremestieri fino al nuovo porto”

Redazione

Uiltrasporti chiede “garanzie di piena funzionalità degli approdi di Tremestieri fino al nuovo porto”

sabato 26 Settembre 2026 - 19:04

Di Mento: "Approdi essenziali per assicurare la continuità territoriale tra Sicilia e Calabria"

MESSINA – Uiltrasporti Messina ha chiesto di garantire la piena funzionalità degli attuali approdi di Tremestieri fino a quando non sarà completato e messo in funzione il nuovo porto. La richiesta è stata ribadita dal segretario generale Antonino Di Mento, dopo l’incontro alla Regione Siciliana con l’Autorità portuale dello Stretto.

Le richieste di Uiltrasporti: i fondali e gli interventi

Di Mento ha spiegato: “Gli approdi di Tremestieri sono essenziali per assicurare la continuità del trasporto dei mezzi pesanti tra Sicilia e Calabria e non possono essere considerati una struttura provvisoria finché il nuovo porto non sarà pienamente operativo. Occorre garantirne efficienza e funzionalità, a tutela delle attività portuali e dell’occupazione”. Tra le principali criticità ci sono quelle riguardanti i fondali, che necessitano interventi costanti per ridurre l’accumulo di sedimenti. Servirebbe, quindi, un’operazione risolutiva.

Di Mento ha proseguito: “Non possiamo aspettare che l’accumulo dei sedimenti determini condizioni tali da compromettere l’attività degli approdi. La manutenzione deve essere programmata e non affrontata soltanto quando l’emergenza è ormai conclamata”. Ma il sindacato ha chiesto anche interventi strutturali sugli approdi, con priorità, risorse e tempi certi in vista dell’arrivo dell’inverno.

Di Mento: “Servono tempi certi”

Il segretario ha concluso: “Il nuovo porto rappresenta una prospettiva importante ma fino a quando non sarà completato e pienamente operativo, gli attuali approdi devono essere mantenuti nelle condizioni necessarie. Adesso servono atti concreti e tempi certi: chiediamo che l’iter venga definito senza ulteriori rinvii e che si affrontino con decisione le criticità ancora aperte, garantendo continuità alle attività e salvaguardando i livelli occupazionali”.

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