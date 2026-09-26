Post di Vannacci con foto ritoccata dall’IA, Matilde Siracusano querela l’ex generale

Elezioni suppletive incadescenti a Reggio Calabria. Una scollatura profonda, inesistente nella realtà, accende gli animi nella lotta fratricida a destra

Elezioni suppletive incadescenti a Reggio Calabria, con Futuro Nazionale di Vannacci che ha “scippato” il candidato Domenico Giannetta a Forza Italia. In ballo c’è il seggio alla Camera dei deputati lasciato libero dal neo sindaco Francesco Cannizzaro. La campagna elettorale dell’ex generale è ovviamente aggressiva ed è polemica per un fotomontaggio con la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano (“Lo denuncio”). Fotomontaggio nel quale l’esponente messinese di Forza Italia mostra una scollatura profonda estranea alla realtà della fotografia e frutto delle rielaborazioni dell’IA, intelligenza artificiale, così care a Trump. Il tutto in una foto di Futuro Nazionale con i “nemici” Fabio Roscioli, candidato per il centrodestra e tesoriere di Forza Italia, e il presidente della Reggina Claudio Lotito.

Matilde Siracusano pronta a querelare

Una foto ritoccata della parlamentare, compagna del presidente della Regione Calabria Occhiuto, ha acceso ancora di più gli animi di quello che è un vero e proprio test nazionale, con lotta intestina a destra. Gli altri candidati alle suppletive del 27 e 28 settembre sono Francesco Antonio Benedetto, per il centrosinistra, e Francesco Toscano, presidente di Democrazia Sovrana Popolare, movimento antieuropeista.

Da parte sua, Matilde Siracusano ha dichiarato al Corriere della Sera di sentitsi “incredula, spogliata come strumento di propaganda”. E si rivolgerà a un avvocato per una querela. Nel frattempo, ha incassato la solidarietà del vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.

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