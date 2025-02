Il Messina Futsal sconfitto in trasferta a Canicattì

Sconfitta maturata per 7 a 3 contro la terza forza del girone. In rete per i giallorossi peloritani Di Conto, Adamo e Sanz

Il Messina Futsal è incappato in una sconfitta per 7 a 3 sul campo del Futsal Canicattì nella 5ª giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5. La squadra giallorossa, priva dello squalificato capitano Nanni Piccolo, ha fornito una discreta prestazione nel primo tempo, per poi arrendersi ai quotati rivali nella ripresa. Partita combattuta ed equilibrata fino all’intervallo, come conferma il punteggio di 1 a 1 con il quale si va al cambio di campo, propiziato dai gol di Samuele Di Conto e Caltabiano.

Nella seconda frazione, i padroni di casa pigiano il piede sull’acceleratore e si portano immediatamente sul +2 (3-1) grazie alle reti di Vitinho e Marino. I peloritani provano la coraggiosa carta del “quinto di movimento”, ma il poker firmato da Capuano indirizza definitivamente il match. I biancorossi vanno poi altre tre volte a bersaglio, due i centri, invece, del quintetto dello Stretto, a segno con Antonio Adamo e Matias Sanz, ininfluenti, comunque, per l’epilogo della contesa. Tornati a mani vuote da questa trasferta, i ragazzi allenati da Giuseppe Fiorenza dovranno proiettarsi adesso alla prossima gara contro l’Ecosistem Lamezia, in programma sabato 22 febbraio al “PalaLaganà”.

Risultati giornata e classifica

Sedicesima giornata serie A2: Castellana C5-Audace Monopoli 0-0; Città di Acri-Canosa A5 2-4; Futsal Mazara-Sammichele 5-0; Bitonto Futsal-Soverato 4-2; Ecosistem Lamezia-Piazza Armerina 4-3; Futsal Canicattì-Messina Futsal 7-3.

Classifica girone D: Bitonto Futsal 38; Soverato 35; Futsal Canicattì 33; Audace Monopoli 32; Futsal Mazara e Gear Piazza Armerina 20; Canosa A5 e Castellana C5 19; Ecosistem Lamezia 18; Città di Acri 15; Sammichele 13; Messina Futsal 11.

