Il Messina non parla dopo la sconfitta col Foggia

In casa biancoscudata l'allenatore non parla e questa volta non si presenta nessun calciatori

MESSINA – Diventano 48 i giorni in cui mister Giacomo Modica non si presenta in conferenza stampa, pre o post partita, a Messina. Dopo lo 0-3 subito contro il Foggia, in sala stampa “Mino Licordari” solo tesserati della società pugliese: mister Zauri e l’autore della doppietta Mazzocco. In casa biancoscudata non presentandosi l’allenatore e non essendoci un direttore sportivo o un direttore generale, e neanche il presidente presente, nessuno dei calciatori se l’è sentita di dichiarare alcunché.

Così Luciano Zauri, allenatore del Foggia: “Sapevamo di affrontare una squadra in forma che veniva da una vittoria fuori casa. Abbiamo sofferto forse oltremodo nei primi minuti, siamo stati bravi a gestire quei momenti di difficoltà e l’abbiamo sbloccata. Nel secondo tempo abbiamo anche mostrato buone trame di gioco. Ho bene in mente da dove la mia squadra è partita e stiamo meglio rispetto ad un mese fa. Il gruppo cresce ma non dobbiamo farci distrarre dai risultati che restano una medicina ottima”.

