Il Messina Rugby cede in trasferta alla capolista Frascati - Tempostretto

La sesta giornata riserva al Messina Rugby la terza sconfitta del suo campionato

Trasferta in terra romana che non porta punti al Messina Rugby. La formazione messinese perde nettamente la partita contro il Frascati capolista del girone 4, ma non riesce neanche a segnare la quarta meta che sarebbe valsa un punto di bonus. Il finale è di otto mete a tre, per un totale di 56 punti a 15. Impeccabili i romani anche dalla piazzola con le trasformazioni, cosa che non riesce ai peloritani.

Le note positive, dalle quali ripartire per lo staff tecnico peloritano, sono certamente le 3 mete segnate su un campo dove soltanto altre due squadre erano riuscite a schiacciare per tre volte in meta al Frascati: Ur Capitolina e Rugby Alto Lazio attualmente terze a 5 punti dalla capolista, neanche il L’Aquila secondo ce l’ha fatta. Altra nota positiva è l’esordio con buone performance di 5 under 19 del 2005.

Nella prossima giornata il Messina Rugby, che resta in settima posizione in classifica a quota 15 punti, torna in casa all'”Arturo Sciavicco” di Sperone, in programma domenica 26 novembre la settima giornata che vedrà ospite a Messina l’Us Roma Rugby formazione al momento quinta nel girone con 19 punti.

Frascati Rugby – Messina Rugby 56-15

Il Messina Rugby paga un avvio in cui concede molto alla capolista che va a segno tre volte nel primo quarto d’ora con Blasi, Pullerà e De Rosa, sempre trasformati da Di Tizio per il 21-0, negli ultimi minuti arriverà la meta di Ricci sempre per i locali trasformata e allo scadere della prima frazione quella dei messinesi con Rizzo, non trasformata, per il 28-5.

Nei secondi quaranta minuti ancora in spinta il Frascati nei primi minuti che marca ancora con Di Giulio e Ricci, con Di Tizio che trasforma sempre. Intorno a metà tempo due buone mete di Rizzo e Vinci per Messina, ma l’ultima parola è ancora dei laziali che vanno ancora a segno con Graziani e Donati, con relativa trasformazione aggiunta, per il 56-15 finale.

Tabellino

Frascati Rugby 2015: Blasi 5, Piermattei, Di Tizio D, Graziani 5, Ricci 10, Di Tizio S 12, Ilfi, Donati 5, De Rosa 5, Pullerà 5, Cirelli, Taralli, Scipioni, Di Giulio 5, Caporilli.

A disposizione: Reali, De Angelis F. Bussaglia, De Angelis L., Farina, Pesci, Pellegrini.

Messina Rugby: Ouedraogo, Irrera, Spadaro Gab., Quaranta, Ndung’u, Kese, Amanti, Santilano A., Vinci 5, Mangano, Hasanoviq, Fracassi, Durante, Rizzo 10, Maggio.

A disposizione: Benkhalqui, Cafarelli, Nunnari, Rao, Salvador, Tramaglino, Salvador, Radulescu.

Arbitro: Pietro Menga di Bari

Mete: 8-3. Trasformazioni: 8/8, 0/3.

