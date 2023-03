Il Messina Rugby inizia bene ma viene rimontato dall'Unione Capitolina - Tempostretto

Vantaggio iniziale per il Messina Rugby firmato Rizzo e Valenti, ma alla lunga i romani hanno fatto valere la loro classifica

ROMA – Trasferta che non porta punti al Messina Rugby che cede all’Unione Capitolina col punteggio di 33-15. La 13ª giornata in Serie B per i peloritani allenati da Alibrandi-Miduri era cominciata anche bene con un vantaggio iniziale di 8-0. Poi i locali sono usciti alla distanza mettendo in sicurezza la vittoria e il punto di bonus.

La reazione nel finale dei messinesi non ha permesso di strappare quantomeno il punto di bonus alla quarta forza del girone 4. Nel prossimo turno il Messina Rugby giocherà in casa allo stadio Arturo Sciavicco, sfida in programma al momento la mattina di domenica 26 marzo, i tuttineri peloritani sfideranno la Polisportiva Paganica, terza forza del campionato.

Unione Rugby Capitolina – Messina Rugby 33-15

Buon inizio di Messina che va in meta con Rizzo dopo otto minuti, ma la trasformazione non arriva. Qualche minuto dopo però il piazzato di Valenti permette agli ospiti di andare avanti 0-8. Reazione dell’Unione Capitolina con la metà primo tempo la meta di Gentile trasformata da Grillo (7-8). Passano altri dieci minuti e Roma mette la testa avanti grazie alla meta di Aquisti ancora una volta trasformata da Grillo (14-8), nei minuti finali della prima frazione di gioco terza meta locale firmata Belcastro, ma senza trasformazione. Il punteggio è di 19-8.

Secondo tempo a senso unico nei minuti iniziali con l’Unione Capitolina che realizza con De Lorenzis al 52′, già scatta il punto di bonus, e poi con Franco al 63′, entrambe le volte trasforma Grillo (33-8). Solo nel finale il Messina Rugby torna a fare punti con la meta ancora del capitano Rizzo e i punti al piede, attraverso la trasformazione, di Valenti che fissano il punteggio sul 33-15 finale.

