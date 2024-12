Il Messina Rugby non sbaglia a Bari e ottiene il massimo dei punti

Larga vittoria con punto di bonus offensivo conquistato nella sesta giornata, è il primo successo in trasferta per i peloritani in Serie B

Il Messina Rugby vince la prima partita in trasferta in quel di Bari e soprattutto non compie passi falsi nella sfida tra squadre del sud contro l’ultima in classifica del girone 5. Gli uomini di Alibrandi e Miduri riportano una vittoria piena avendo conquistato i quattro punti, aggiunto il punto di bonus offensivo, scaturito alla segnatura della quarta meta, e avendo inferto più di 7 punti di scarto al Bari non permettendogli di ottenere il punto di bonus difensivo.

È stata battaglia in campo favorita anche dal forte vento che non ha permesso di calciare molti palloni per aria. Messina provava subito a scappare con le mete di Durante e Fracassi, ma Bari tornava sotto e le squadre erano in parità all’intervallo. Nel secondo tempo altro allungo ospite con le mete di Ravaioli e Irrera in rapida successione, Bari accusava il colpo e non tornava più in partita. Nel finale ad aumentare il vantaggio ospite il piede di Solano.

Grazie ai cinque punti conquistati il Messina Rugby sale a quota 16 punti in classifica in quinta posizione. La zona calda dista ora 11 punti. Nel prossimo turno per la settima giornata di campionato i peloritani attendono la visita del Rugby Nuovo Salario seconda forza del campionato, match in programma il 7 dicembre alle ore 18 allo stadio “Arturo Sciavicco” di Messina.

Tigri Bari – Messina Rugby 15-28

Buon avvio di Messina che va a segno con la meta di Durante, che non viene trasformata. La replica di Bari arriva con il piazzato di Castiello, ma entro i primi dieci minuti seconda meta messinese con Fracassi ad allungare sul 3-10. La replica pugliese giunge oltre la mezz’ora con Cappelletti e Castiello trasforma per il pari 10 che vede le due squadre tornare negli spogliatoi.

Nel secondo tempo Messina archivia la sfida tra 10′ e 15′ con ulteriori due mete di Ravaioli e Irrera, quest’ultima trasformata da Solano per il 10-22. La replica locale al 21′ con la meta non trasformata da Scarano. Negli ultimi dieci minuti in controllo il Messina Rugby che piazza da lontano con Solano che centra i pali in due occasioni.

Tabellino

Tigri Bari: Scarano Alessandro, Cirasola, Pastore, Castiello, Sebastiani, Marchetta, Minichino, Cappelletti, Ciffo Paolo, Veronico, Zizzo, Scarano Massino, Antonelli, Longo, Geraci.

A disposizione: Cataldo, Cambareri, Giaquinto, Portincasa, Pompeo, Ciffo Gabriele, Coppola.

Messina Rugby: Dejean, Irrera, Kese, Ravaioli, Lo Giudice, Solano, Mastronardo, Spadaro Gaetano, Tornesi Eros, Mangano Alberto, Hasanoviq, Fracassi, Cafarelli, Rizzo, Durante.

A disposizione: Lo Re, Tornesi Edoardo, Maggio, Foti, Spadaro Gabriele, Placanica, Barrile.

Allenatore: Nicola Alibrandi. Assistente: Alessandro Miduri.

Arbitro: Vincenzo Tomaciello di Benevento.

Mete: 2-4. Trasformazioni: 1/2, 1/4. Piazzati/drop: 1-2.

