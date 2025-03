Il Messina Table Soccer vince la “Brutium Cup” da imbattuta

Dopo aver vinto tutte le partite del girone i peloritani si sono fatti strada dai quarti di finale in poi superando i padroni di casa del Cosenza all'atto conclusivo

Grande soddisfazione per il Messina Table Soccer al Torneo Satellite Internazionale “Brutium Cup” di calcio da tavolo-subbuteo, disputatosi sabato 22 e domenica 23 marzo presso il Palazzetto dello Sport del CUS di Rende (CS). La kermesse – cui hanno partecipato 15 formazioni (la domenica) e circa 80 individuali (al sabato) – era valida per il circuito della FISTF (Federation International Sports Table Football) e per quello della FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo).

La formazione giallorossa, infatti, ha vinto la competizione a squadre, battendo tutte le sue avversarie, sia nel girone eliminatorio sia nel tabellone ad eliminazione diretta (quarti di finale, semifinale e finale). Decisiva la vittoria per 3-1 nell’ultimo atto contro i padroni di casa del Cosenza (ottimi organizzatori di una manifestazione davvero ben riuscita); vittoria che ha fatto seguito a quelle nei quarti contro Bruzia (3-0) e nella semifinale contro Siracusa (3-0). Nel girone, invece, erano arrivate le affermazioni con Reghion (2-1) e Cruc Cosenza (4-0). Ottima prova, dunque, per i componenti della prima squadra cittadina Armando Giuffrè, Alessandro Natoli, Cesare Natoli e Riccardo Natoli.

Positiva anche la performance della Zancle, squadra filiale del Messina, che – composta da Gianluca Giliberto, Dario Marabello, Giuseppe Frasca e Gaetano Ielapi – dopo aver sfiorato la qualificazione nel girone eliminatorio ha fatto un buon cammino nel torneo cadetti, arrendendosi solo in finale di misura (1-0) contro il Cruc Cosenza. Adesso, le attenzioni del sodalizio peloritano sono tutte rivolte al ritorno del campionato di serie B, che la squadra madre disputerà il 3 e 14 aprile presso Colleferro (RM) e nel campionato di serie D, che la Zancle affronterà due settimane dopo a Reggio Calabria.

