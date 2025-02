Il Messina vive un momento positivo e non è ancora al meglio

I biancoscudati devono portare a regime tutti i nuovi elementi, purtroppo però non saranno totalmente padroni del loro destino

MESSINA – La sfida col Picerno si è risolta con un pari a reti bianche. Soppesando il punto ottenuto, con il Picerno che in classifica ha una posizione migliore e in campo ha tirato un rigore, ha colpito una traversa e si è visto annullare una rete, è sicuramente un punto guadagnato. Come ha riconosciuto lo stesso mister Simone Banchieri, che ha aggiunto in conferenza stampa post partita: “Se non puoi vincere, non devi neanche perdere”.

Il Messina vive un momento positivo. Tra il cambio di proprietà, i tifosi che sono tornati allo stadio e uno scoppiettante mercato, che ha spazzato via le incertezze nello spogliatoio anche perché questo è stato completamente stravolto, sembra di assistere a un altro campionato. La buona notizia è che il nuovo Messina targato Alaimo-Roma-Banchieri non ha ancora fatto vedere il proprio massimo potenziale perché nel pomeriggio di sabato mancavano all’appello cinque calciatori, due per squalifica e tre per acciacchi fisici. E quelli in campo, o subentrati, non sono ancora al meglio della condizione. Si può quindi certamente migliorare.

Nonostante questo però il Messina è riuscito a giocare alla pari col Picerno, sfiorando a sua volta la rete con l’occasione di Luciani nel primo tempo a cui è seguito il palo di Garofalo e la difesa, che ricordiamo era completamente rinnovata con quattro elementi arrivati nel mercato di riparazione, di cui tre esordivano per la prima volta e la linea in quel modo composta non aveva mai giocato insieme, non ha subito gol. Nel finale di partita il centrocampo era un po’ a corto di benzina ed entrambe le situazioni in attacco dove alcuni nuovi hanno esordito e altri che potrebbero essere titolari, Costantino e De Sena, non hanno ancora i novanta minuti nelle gambe.

Il destino del Messina però non è nelle sue mani

Le note, chiamiamole dolenti, che ci consegna la partita di Picerno, è che nonostante il buon pareggio ottenuto, tra l’altro è il quarto risultato utile consecutivo, resta un po’ di rammarico per la mancata vittoria. In una situazione di classifica certamente migliore, aver contenuto i lucani, e strappato loro un pareggio, che aggiunge comunque un punticino alla classifica, non sarebbe stato un dramma. Non lo è ugualmente, ma rischia di diventarlo, visto un girone d’andata non all’altezza che relega il Messina nelle ultime posizioni.

La preoccupazione della piazza è che il Messina ora è atteso da partite in trasferta importanti contro Benevento e Monopoli che sono tra le prime della classe, in mezzo il derby seppur in casa contro il Trapani. Visto che l’impressione è che il Messina lontano da casa ottenga meno di quanto faccia tra le mure amiche, sembra d’obbligo vincere in riva allo Stretto. Anche se il dato è in questione certifica che non ci sia troppa differenza con 14 punti ottenuti in casa e 10 quelli realizzati in trasferta. Le reti segnate sono 13-8 e anche quelle subite in sostanziale equilibrio 18 in casa e 22 in trasferta.

Altro elemento di cui aver davvero paura è che l’estromissione del Taranto dal campionato non sia tanto campata in aria. Si cerca di capire come si comporterà la Lega e se dipenderà solo dalla decisione del Taranto di continuare a giocare con la Primavera o se ci saranno delle situazioni che interverranno sul campionato automaticamente. In quel caso il Messina perderebbe di colpo sei punti che complicherebbero ulteriormente la classifica. In attesa di risposte bisogna continuare a lavorare per essere preparati e al meglio per ogni evenienza.

