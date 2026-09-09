Il Messina Volley annuncia l’arrivo in difesa di Arianna Scalisi

Esperienze nella Team Volley Messina prima e Volley '96 Milazzo dopo per il libero classe 2006 prima dell'arrivo in maglia gialloblu

Il Messina Volley ufficializza l’ingresso nella società giallo-blu del libero Arianna Scalisi. Classe 2006, è cresciuta pallavolisticamente nel Team Volley Messina, per poi disputare da titolare il campionato di Serie C con la maglia del Volley ‘96.

All’esordio in un campionato nazionale di Serie B2 dichiara: “Non vedo l’ora di iniziare questo percorso. Ringrazio il Messina Volley per l’opportunità di giocare in un campionato così stimolante. Il mio obiettivo è quello di crescre come giocatrice e sono certa che grazie alla squadra e alla società riuscirò a raggiungerlo. Sono pronta a dare il massimo e lavorare sodo”.

“L’atleta arriva in squadra – dichiara il presidente Mario Rizzo – con la formula del prestito dal Team Volley Messina, a cui va il nostro ringraziamento per tale collaborazione tecnica. Certamente, questo trasferimento conferma il valido rapporto di collaborazione tra le due società messinesi”.