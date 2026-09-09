 Il Messina Volley annuncia l’arrivo in difesa di Arianna Scalisi

Il Messina Volley annuncia l’arrivo in difesa di Arianna Scalisi

Simone Milioti

Il Messina Volley annuncia l’arrivo in difesa di Arianna Scalisi

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mercoledì 09 Settembre 2026 - 17:45

Esperienze nella Team Volley Messina prima e Volley '96 Milazzo dopo per il libero classe 2006 prima dell'arrivo in maglia gialloblu

Il Messina Volley ufficializza l’ingresso nella società giallo-blu del libero Arianna Scalisi. Classe 2006, è cresciuta pallavolisticamente nel Team Volley Messina, per poi disputare da titolare il campionato di Serie C con la maglia del Volley ‘96.

All’esordio in un campionato nazionale di Serie B2 dichiara: “Non vedo l’ora di iniziare questo percorso. Ringrazio il Messina Volley per l’opportunità di giocare in un campionato così stimolante. Il mio obiettivo è quello di crescre come giocatrice e sono certa che grazie alla squadra e alla società riuscirò a raggiungerlo. Sono pronta a dare il massimo e lavorare sodo”.

“L’atleta arriva in squadra – dichiara il presidente Mario Rizzo – con la formula del prestito dal Team Volley Messina, a cui va il nostro ringraziamento per tale collaborazione tecnica. Certamente, questo trasferimento conferma il valido rapporto di collaborazione tra le due società messinesi”.

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