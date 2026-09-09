Tragico incidente sulla A18, muore camionista travolto da un tir

L'uomo era sceso dal suo mezzo, fermo sulla corsia di emergenza, quando è stato travolto da un camion in transito

E’ di un morto il bilancio di un tragico incidente avvenuto questo pomeriggio sull’autostrada A18 Messina-Catania, tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre. La vittima è il conducente di un mezzo pesante fermo sulla corsia di emergenza. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo è stato tamponato da un altro camion. L’impatto ha coinvolto anche l’autista del mezzo in panne, morto sul colpo. L’autista del secondo mezzo, ferito, è stato trasportato in ospedale. Pesanti ripercussioni sulla viabilità in direzione Catania. Consigliata l’uscita a Fiumefreddo per chi proviene da Messina.