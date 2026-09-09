 Tragico incidente sulla A18, muore camionista travolto da un tir

Tragico incidente sulla A18, muore camionista travolto da un tir

Gianluca Santisi

Tragico incidente sulla A18, muore camionista travolto da un tir

mercoledì 09 Settembre 2026 - 17:12

L'uomo era sceso dal suo mezzo, fermo sulla corsia di emergenza, quando è stato travolto da un camion in transito

E’ di un morto il bilancio di un tragico incidente avvenuto questo pomeriggio sull’autostrada A18 Messina-Catania, tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre. La vittima è il conducente di un mezzo pesante fermo sulla corsia di emergenza. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo è stato tamponato da un altro camion. L’impatto ha coinvolto anche l’autista del mezzo in panne, morto sul colpo. L’autista del secondo mezzo, ferito, è stato trasportato in ospedale. Pesanti ripercussioni sulla viabilità in direzione Catania. Consigliata l’uscita a Fiumefreddo per chi proviene da Messina.

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