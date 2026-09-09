Round Aeolian Race, il 24 settembre al via l’ottava edizione della competizione di vela

Già oltre 30 le imbarcazioni iscritte che si confronteranno su circa 135 miglia nautiche partendo da Capo d'Orlando e sfiorando le coste delle Isole Eolie

Torna uno degli appuntamenti più attesi della vela d’altura: dal 24 al 27 settembre 2026 si svolgerà l’ottava edizione della Round Aeolian Race – Trofeo Ammiraglio di Squadra Giovanni Iannucci, organizzata dallo Yacht Club Capo d’Orlando sotto l’egida della Federazione Italiana Vela.

Una competizione che unisce sport, mare e territorio, portando gli equipaggi a confrontarsi lungo uno scenario unico al mondo, quello dell’Arcipelago delle Isole Eolie. La manifestazione è inoltre prova del Campionato Italiano Offshore 2026.

Sono già oltre 30 le imbarcazioni iscritte, con equipaggi italiani e stranieri. Un dato che conferma la crescita della manifestazione, che oggi si colloca tra le prime cinque regate offshore a livello nazionale per numero di equipaggi partecipanti.

Il percorso e il programma della Round Aeolian Race

Cuore della Round Aeolian Race è un percorso offshore di circa 135 miglia nautiche. La partenza è prevista nella baia di San Gregorio, in prossimità di Capo d’Orlando Marina. Da qui la flotta farà rotta verso l’arcipelago eoliano, affrontando un percorso che toccherà Alicudi, Filicudi, Salina, Stromboli, Lipari e Vulcano, prima del ritorno verso Capo d’Orlando e dell’arrivo in prossimità della zona di partenza.

La manifestazione prenderà ufficialmente il via giovedì 24 settembre. Dalle 10:00 alle 18:00 saranno completate le procedure di iscrizione, gli eventuali controlli di stazza e la consegna dei sistemi di tracking. Alle 18:00 si terrà il briefing dedicato alla regata e alle condizioni meteorologiche. La giornata si concluderà alle 20:00 con la cena riservata agli equipaggi. Venerdì 25 settembre sarà il momento della sfida in mare: alle 11:55 è fissato il segnale di avviso della partenza della regata. Gli equipaggi avranno quindi davanti a loro il lungo percorso attraverso le Eolie, con il tempo limite della regata fissato alle ore 14:00 di domenica 27 settembre. Alle 16:00 si svolgerà la cerimonia di premiazione.