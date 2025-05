Il Messina Volley rimonta al tiebreak la Kondor nei playoff di serie C

Nel maschile festeggia anche la Sicily Bvs che raggiunge la finale dove incontrerà la Jonica Volley in un derby tutto peloritano

MESSINA – Nella splendida cornice della palestra annessa al “PalaRescifina”, gremita con oltre 400 spettatori, il Messina Volley conquista al tie-break il primo incontro dei play-off promozione, che danno accesso alla Serie B2, contro la Kondor Catania. Le ragazze allenate da mister Francesco Trimarchi si aggiudicano il primo parziale, subiscono il ritorno delle atlete di coach Agata Licciardello, per poi ricompattarsi e portare a casa la vittoria rimontando al quinto set. Ad assistere all’importante gara delle giallo-blu erano presenti il sindaco di Messina Federico Basile e gli assessori Massimo Finocchiaro e Nino Carreri. Questa importante vittoria casalinga dà ora la possibilità a capitan Laganà e compagne, in caso di vittoria settimana prossima a Palermo, di aggiudicarsi il triangolare tra le seconde piazzate dei tre gironi di serie C regionale.

“L’obiettivo vittoria è stato fondamentale – commenta mister Trimarchi a fine gara – in una partita bellissima, con un pubblico partecipe e con le ragazze che hanno dato tutto. Eravamo sotto 2-1, con il secondo set che ci aveva tagliato un po’ le gambe. Dunque dobbiamo essere contenti per aver giocato quarto e quinto con questa intensità ed averli portati a casa. Questo per noi era un esame di maturità e lo abbiamo passato a pieni voti in quanto dall’altra parte c’era una signora squadra ed io sono veramente molto contento questa sera. Adesso dobbiamo subito ricominciare a lavorare per la trasferta di Palermo”. Così l’allenatrice delle ospiti Licciardello: “Match con due squadre che hanno lottato fino all’ultimo punto poi ha vinto la squadra di casa e complimenti al pubblico che ha creato una bolgia. Il Messina Volley è una squadra ben messa in campo con un muro e difesa pazzesco. E’ stato veramente difficile fare questo punto”.

Derby in C maschile tra Sicily Bvs e Jonica

Nel maschile sfuma l’occasione per la Jonica Volley che vince al tiebreak contro l’Atletica Termini ma cede poi al golden set. Per gli jonici ora non resta che la seconda finale playoff, da giocare contro la vincente della sfida tra le due seconde dei gironi, che si è chiusa con la vittoria della Sicily Bvs ai danni di Giarre. Sarà dunque derby peloritano per stabilire chi arriverà in serie B. Andata il 25 maggio in casa della Sicily Bvs al PalaCampagna di Saponara, ritorno al PalaBucalo l’1 giugno.

La Jonica sconfitta 3-1 all’andata in trasferta era chiamata a fare un’impresa in questa sfida di ritorno da giocarsi tra le mura amiche del PalaBucalo. Iniziano alla grande gli jonici che vincono i due set per 25-21 25-22. La reazione ospite si concretizza, in una partita tutto sommato sempre in equilibrio, in due 23-25 consecutivi per i palermitani che rimandano tutto al tiebreak. Qui non c’è storia con la Jonica che fa il vuoto e vince 15-6. A questo punto serve il golden set per decretare quale formazione sarà promossa immediatamente in serie B e a spuntarla per 10-15 sono i ragazzi dell’Atletica Termini Imerese, la Jonica dovrà giocare un’altra finale.

Gara decisamente intensa è ricca di emozioni la seconda semifinale tra Sicily Bvs e Giarre. I peloritani avevano trionfato all’andata e hanno dovuto resistere alla reazione degli ospiti, il primo parziale si chiudeva 25-23 per la squadra di coach Tino Santacaterina. Copione simile per il secondo set con Giarre che combatte ma a metà set cede un poi il passo e i tirrenici chiudono per 25-16, nel terzo set ancora punto a punto, poi nella fase finale il guizzo della Sicily Bvs che chiude per 25-21 e si guadagna l’opportunità di salire nuovamente in serie B.

Messina Volley – Kondor Catania 3-2

Primo set con le padrone di casa avanti per 4-1 grazie a due spunti di capitan Michela Laganà e il punto di Giovanna Biancuzzo. Selene Linda Rapisarda e Domenica Il Grande pareggiano (6-6) e si assiste a un batti e ribatti fino al nuovo vantaggio locale (+3; 12-9) firmato Marika Arena. Coach Licciardello va in pausa ed al rientro il team etneo trova il pari (13-13). Il muro di Gloria Scimone sancisce il nuovo vantaggio per il Messina Volley (+3; 19-16) ed il nuovo time-out per le ospiti. Due volte a testa di Sara Arena e Arena M. materializzano il +4 (23-19) per le padrone di casa, mentre Giulia Mondello piazza il set-point (24-19), anteprima alla vittoria del set per il Messina Volley.

Nel secondo le ospiti vanno a +4 (1-5) con capitan Graziella Lo Re e Vittoria Ottavia Utili. Sul 7-2 per le ospiti mister Trimarchi va in pausa, ma la Kondor va a +7 (3-10) grazie a Rapisarda. Il Messina Volley reagisce e con Mondello, Biancuzzo e Arena S. accorcia a -4 (6-10). Arena M. e Scimone ricuciono a -2 (10-12) e lo stesso centrale giallo-blu ribalta le sorti del paziale (+1; 14-13). E’ adesso coach Licciardello a chiamare la pausa e le due squadre viaggiano punto a punto fino al 22-21 ospite firmato dall’ace di Elisa Sozzi. Coach Trimarchi chiama la pausa e due volte Biancuzzo ribalta il risultato (23-22). Mister Licciardello va in time-out ed al rientro due spunti di Utili piazzano il set-point (23-24), successivamente concretizzzato dalla Kondor Catania che pareggia il computo dei set.

Terzo con la squadra etnea avanti di quattro lunghezze (3-7) con Utili e Lo Re e con il Messina Volley in time-out. Al rientro, dopo un batti e ribatti, Daria Macaluso centra il +7 (5-12) e si viaggia più o meno con questo elastico fino al +9 (11-20) siglato da Utili. Nuovo discrezionale per la suqadra di casa, ma le ospiti volano a +12 con Sozzi e Rapisarda. Ancora Rapisarda segna il set-point (+12; 12-24), annullato da Scimone e concretizzato da Sozzi (13-25). Set successivo con il Messina Volley avanti di tre punti (4-1) grazie a Scimone, Arena M. e Arena S. La squadra di casa va a +4 (9-5) con due spunti di Mondello e mister Licciardello chiede time-out. Scimone timbra il +5 (10-5), mentre Arena M. e la stessa centrale giallo-blu il +7 (17-10). Secondo discrezionale ospite e Arena M. traccia il + 8 (18-10). Il Grande e Rapisarda accorciano a -6 (19-13), ma il Messina Volley torna a +9 (23-14) grazie a Scimone. Sempre Scimone piazza il set-point (24-15), con il team etneo ad annullarne due (-7; 24-17) con Lo Re. Biancuzzo realizza il punto che consente al Messina Volley di pareggiare il computo dei set e portare il match al tie-break.

Quinto in equilibrio fino al 4-4, quando il Messina Volley produce il break che gli consente di portarsi a +3 (7-4) con il muro di Arena S. Licciardello va in pausa e la squadra ospite accorcia a -1 (7-6)- E’ adesso Trimarchi a chiedere il discrezionale con due spunti di Mondello a riportare le locali a +3 (9-6). Scimone sigla il +4 (13-9) con le ospiti nuovamente in pausa. Al rientro Il Grande accorcia a -2 (13-11) con Trimarchi in time-out. Il pallonetto di Scimone rappresenta il match-point (14-11), successivamente materializzato dalla schiacciata di Arena M.