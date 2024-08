Il Messina Volley riparte dal capitano Laganà: “Contenta della riconferma”

La palleggiatrice classe 1997 continua l'avventura in giallo-blu, per lei anche un ruolo nello staff tecnico giovanile

MESSINA – Comincia a prendere forma il roster del Messina Volley, che parteciperà al campionato di Serie C femminile FIPAV, partendo dalla riconferma del capitano e palleggiatrice Michela Laganà. La palleggiatrice peloritana (classe 1997) è divenuta un punto di riferimento per il concept giallo-blu, in quanto è cresciuta nel vivaio del Messina Volley già dal minivolley.

Oltre a tutti i campionati giovanili (in cui ha conquistato il titolo di Campione Provinciale Under 13 nel 2009-12), dal 2011 ad oggi ha disputato un campionato di seconda divisione, uno di prima divisione, sette di Serie C e quattro di Serie B2. Laganà, oltre a ricoprire il ruolo di palleggiatrice, è inserita nello staff tecnico già da diverse stagioni, per far crescere le “giovani leonesse” e portarle in prima squadra.

Laganà: “Obiettivi la crescita individuale e di squadra”

“Anche quest’anno faccio parte del Messina Volley – commenta il numero 9 giallo-blu – la squadra in cui sono cresciuta e quindi sono contenta. A breve cominceremo la preparazione atletica, sezione in cui cercheremo al meglio di allenarci per affrontare l’anno. Il nostro obiettivo stagionale è legato alla crescita individuale, ma anche di squadra. Per forza di cose l’anno scorso ci è mancato l’equilibrio e quindi spero che questo elemento sia il punto di partenza per questa nuova stagione”.

“Con mister Francesco Trimarchi – prosegue Laganà – ci siamo trovate molto bene e sono contenta che faccia parte dello staff tecnico. Lo scorso anno, nonostante le difficoltà, è stato un anno importante ed ho imparato tanto. Per quanto riguarda il settore giovanile, spero che le nostre giovani atlete facciano lo stesso percorso che ho fatto io ed altre mie compagne. Come allenatore sono contenta del lavoro fatto con le mie ragazze visto che, dopo due anni di allenamento, si sono presentate al primo vero campionato, e lo stesso vale per me”.

